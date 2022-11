FOTBAL Vineri, 11 Noiembrie 2022, 09:36

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Mihai Pintilii și Nicolae Dică au fost colaboratori la FCSB, dar pare că relația dintre cei doi nu s-a terminat în termeni buni. Cei doi antrenori au avut un schimb de replici de la distanță, după ce formația bucureșteană a remizat cu Oțelul Galați, scor 0-0, în Cupa României.

Mihai Pintilii si Nicolae Dica Foto: Šváb David / ČTK / Profimedia

Mihai Pintilii, dezamăgit de Nicolae Dică: „Ține de cei 7 ani de acasă”

Pintilii, antrenor interimar al vicecampioanei României, a afirmat că l-a deranjat faptul că Dică nu și-a luat rămas bun în momentul în care și-a anunțat demisia.

„Îl respect ca fost fotbalist al acestei echipe, ca fostul meu antrenor. Și atât! M-a dezamăgit când a plecat și nu a salutat. Ține de cei 7 ani de acasă. Indiferent cât de supărat ești, că te-a lucrat cineva sau nu, trebuie să saluți.

Mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua. Că ești Guardiola, că ești Maradona, salută lumea! Se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Asta e ideea. În rest, chiar n-am nicio problemă cu el” - Mihai Pintilii, citat de GSP.

Nicolae Dică îi răspunde lui Mihai Pintilii: „Eu știam când pleca el de la stadion?”

Dică a afirmat că Pintilii (cel care i-a fost secund) și preparatorul fizic Thomas Neubert nu l-au susținut în perioada petrecută pe banca FCSB-ului.

„Nu vreau să vorbesc mai mult. Am avut discuții cu el, știe bine ce s-a întâmplat. Și eu am fost deranjat de unele lucruri. Nu pot să le spun, dar ei le știu. Le-am transmis lor! Dacă ei vor să apar cu mai multe lucruri, o să apar!

Disciplina mea nu le-a plăcut anumitor persoane. Când nu îți place, e normal să apară anumite lucruri. Pintilii saluta când terminam noi antrenamentul? Să îl întrebați asta. Dacă tot a dat-o în asta, să îl întrebați dacă știam când pleacă de la stadion.

Știți ce bucurie am simțit când am plecat? Că oamenilor simpli, de la bucătărie, de peste tot, le-a părut rău. Pentru mine asta a contat foarte mult, am văzut pe fețele lor că mă regretă. Altceva nu mai contează” - Nicolae Dică, în studioul Orange Sport.

Întrebat de Basarab Panduru dacă nu s-a simțit acceptat de cei din staff, Dică a răspuns: „Așa cred și eu, da. Nu glumesc acum! Cred și eu la fel. Așa am auzit”.