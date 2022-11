FOTBAL Joi, 10 Noiembrie 2022, 10:30

După eșecul suferit duminică în Derby della Capitale (0-1), AS Roma nu a găsit drumul spre victorie nici miercuri seară, în deplasarea de la Sassuolo, acolo unde a obținut doar un punct (1-1).

Astfel, Roma nu a putut profita de eșecul suferit de Atalanta, care a fost învinsă de Lecce și este pe cale să piardă și locul 6, dacă Juventus va câștiga joi la Verona. Cele două sunt despărțite de un singur punct în clasament.

Imediat după meci, tehnicianul câștigătoarei UEFA Conference League, Jose Mourinho, a avut o reacție nervoasă, ce a vizat unul dintre jucătorii săi.

The Special One - furios după remiza cu Sassuolo

Sassuolo a avut un joc mai solid spre deosebire de formația antrenată de Jose Mourinho, iar ocaziile gazdelor au fost foarte mari.

Totuși, cu 10 minute înainte de final, Tammy Abraham a deschis scorul cu o lovitură de cap plasată perfect, dar avantajul Romei a ținut doar 5 minute.

Pinamonti a atacat excelent colțul scurt și a stabilit scorul final al partidei.

Imediat după meci, Mourinho a avut o reacție nervoasă și și-a atacat un jucător.

„Nu voi spune cine este, deși am vorbit cu el în vestiar, față în față. Am fost trădat de atitudinea lui neprofesionistă și i-am spus să plece în ianuarie.

Am avut dificultăți în a marca. Greșelile fac parte din joc, dar un punct în deplasare este întotdeauna un rezultat pozitiv. În ciuda egalării, sunt mulțumit de atitudinea echipei mele.” - a spus The Special One.

Presa din „cizmă” precizează că ar fi vorba despre fundașul dreapta olandez Rick Karsdorp, pe partea căruia s-a dezvoltat acțiunea gazdelor de la golul egalizator.

