FOTBAL Miercuri, 09 Noiembrie 2022, 13:01

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Eșecul suferit marți seară în Cupa României cu CS Mioveni (0-1) l-a pus pe gânduri pe antrenorul celor de la FC Botoșani, Mihai Teja, care este hotărât să părăsească echipa moldoveană.

Mihai Teja Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Cu doar două succese în ultimele 14 jocuri oficiale, Botoșaniul nu traversează cea mai bună perioadă a sezonului, fiind cu șanse mici de a prinde Play-Off-ul.

Meciul de marți din Cupa României a fost momentul în care tehnicianul moldovenilor a ajuns la o concluzie.

Mihai Teja, aproape de a-și da demisia de la FC Botoșani

La finalul confruntării pierdute la Mioveni, Mihai Teja a vorbit despre decizia pe care urmează să o ia după o discuție cu patronul echipei, Valeriu Iftime.

„Deocamdată nu. Vreau să am o discuție cu domnul Valeriu și vedem după aceea. Când pierzi nu se liniștesc apele. Când câștigi se liniștesc apele.

E clar că trebuie să am o discuție cu domnul Valeriu și vedem în continuare. O discuție despre situația actuală, trebuie să tragem linie și vedem. Mai e un meci și vedem despre ce e vorba.” - spunea după joc Mihai Teja.

Patronul echipei moldovene care se află în prezent pe locul 12 în campionat și pe poziția a doua în grupa din Cupa României a precizat că are în continuare încredere în Teja, însă a simțit că tehnicianul este ușor demoralizat.

„Eu am încredere în Mihai, dar cred că nu mai are el dorința de a continua, din ce am discutat dimineață. Ultimele două rezultate cred că i-au pus și lui multe întrebări. L-am simțit că ar cam vrea să plece, ceva de genul.

I-am spus să aștepte până mâine după-amiază, când revin în Botoșani, să ne întâlnim, și vom vedea atunci ce se va întâmpla exact.” - a spus Valeriu Iftime pentru GSP.

„A fost un meci slab cu Mioveni, faptul că am pierdut e cu atât mai dezamăgitor. Echipa nu joacă fotbal, în opinia mea, nu atacăm poarta.

Putem să ne luptăm și la play-off, distanța nu e mare, dar mă descurajează cum joacă echipa în prezent.

Ca să avem șanse la play-off, trebuie să schimbăm ceva în jocul nostru.” - a mai adăugat Iftime.