FOTBAL Miercuri, 09 Noiembrie 2022, 08:50

Red. Sport • HotNews.ro

​FC Barcelona s-a chinuit cu Osasuna, catalanii câștigând greu cu 2-1 (LaLiga, etapa XIV). Robert Lewandowski a fost eliminat încă din prima repriză, iar Gerard Pique (aflat la ultimul meci din carieră) a văzut cartonașul roșu la pauză, pe tunel, din postura de rezervă.

Gerard Pique Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gerard Pique, eliminat pe tunel, din postura de jucător de rezervă

Enervat de deciziile centralului Jesus Gil Manzano, la pauză Pique i-a cerut socoteală acestuia, iar discuțiile au degenerat pe tunel.

Centralul nu a mai rezistat cuvintelor grele și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Pique, aflat în postura de jucător de rezervă.

Conform presei catalane, Gerard Pique ar fi riscat o suspendare de șase etape, însă acest lucru nu se va mai întâmpla pentru că fundașul tocmai s-a retras din fotbal.

La Liga would have suspended Gerard Piqué for 6 matches due to his behaviour against Gil Manzano, but he can no longer be suspended because he has retired.



— @isaacfouto pic.twitter.com/mvbCaUfhhs — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 8, 2022

Barcelona, meci infernal cu Osasuna - Lewandowski, eliminat din minutul 31

FC Barcelona a primit rapid gol, David Garcia deschizând scorul în minutul 8. În plus, Robert Lewandowski a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben, iar catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 31.

Catalanii au întors rezultatul după pauză prin reușitele lui Pedri (48) și Raphinha (85).

Click pe Watch on YouTube pentru a vedea rezumatul partidei dintre Osasuna și FC Barcelona

Cu un meci în plus disputat, Barcelona are cinci puncte avans față de Real Madrid, galacticii aflându-se pe locul doi în ierarhia din LaLiga.

Real Madrid va juca joi, 11 noiembrie, contra celor de la Cadiz pe Santiago Bernabeu de la ora 22:30. Va fi ultimul meci din LaLiga înainte de startul CM de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie).

LaLiga, clasament

1 FC Barcelona 37 puncte / 14 meciuri

2 Real Madrid 32 / 13 meciuri

3 Athletic Bilbao 24 / 14 meciuri

4 Atletico Madrid 24 / 13 meciuri etc.