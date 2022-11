FOTBAL Luni, 07 Noiembrie 2022, 14:03

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Ajuns la 37 ani, Raul Costin a terminat cu viața de fotbalist profesionist și și-a deschis de curând o afacere. Fostul jucător al celor de la FC Vaslui și Rapid a vorbit despre problemele pe care le întâmpină fotbaliștii la retragerea din activitate.

Raul Costin (centru, in alb) intr-un duel pentru minge Foto: Catalin Soare / AP / Profimedia

Raul Costin, convins că fotbalul este o bulă în care se neglijează dezvoltarea

Într-un interviu acordat celor de la GSP.ro, vicecampionul României cu FC Vaslui a discutat despre problemele de care se lovesc fotbaliștii care se retrag din activitate și care au acordat o importanță prea mare fotbalului, lăsând deoparte viața extrasportivă.

Raul Costin joacă sâmbăta, de plăcere, în Liga 4, la Spicul Vâlcelele, iar în restul timpului se ocupă de cafeneaua pe care a deschis-o recent.

„După ce renunți la fotbalul profesionist, o iei practic de la zero, ești ca un copil care învăță să meargă. Am conștientizat că fotbalul este o bulă în care trăim cu toții, dar care nu este reală sută la sută.

Ajungi să faci fotbal, dar neglijezi partea de învățare, neglijezi partea de dezvoltare ca om.

Am diplomă de preparator fizic de vreo 10 ani, am terminat cursurile. Am terminat și facultatea de sport, am și master în managementul sportului, dar le-am terminat cum termină fotbaliștii.

Eu nu știu să fac nimic acum. Pe mine nu mă ajută cu nimic că am terminat o facultate.

Sau că am o diplomă de preparator fizic în condițiile în care ies ies anual sute de antrenori și preparatori fizici, iar locurile de muncă sunt 16 în Liga 1, 20 în Liga 2 și 70-80 în Liga 3. Și atunci?! Să o iei pe partea asta să faci ce?

Te trezești că îți petreci toată viața în fotbal, în acea bulă în care ai mereu pe cineva la telefon care te ajută, care face lucruri pentru tine.” - a declarat Raul Costin.

„Mereu e nevoie de cineva care îți păzește spatele și când te lași îți dai seama că nu mai ai acea persoană. Atunci te lovește viața în plin.

Mie mi-a luat două săptămâni să înmatriculez o mașină. Sunt lucruri banale de care te lovești. Problema nu e doar la mine, cred că e la 90 la sută dintre jucători. Din fiecare generație de câți mai auzi după ce se lasă? De 10-15 la sută.

Neglijează învățământul, e greu să le faci pe ambele sau sistemul e făcut în așa fel încât să nu le poți face pe amândouă. Sunt mulți fotbaliști care clachează din cauza presiunii acumulate, sunt alții care nu pot sau nu vor mai mult și așa se ajunge să se spună că fotbalistul român e subevaluat.” - a adăugat el.

Raul Costin a vorbit despre ce ar schimba în viața sa, dacă ar avea această posibilitate

„Aș schimba câte ceva. Uite un exemplu. În perioada în care jucam cred că am văzut toate filmele posibile.

Îmi dau seama acum că puteam să văd doar jumătate sau mai puțin de jumătate, iar în restul timpului să citesc, să ascult podcasturi, să mă dezvolt pe partea umană, pe partea spirituală, pe partea personală.

Cu ce acumulezi în zonele astea poți crea ceva după fotbal. Sau chiar și în timpul fotbalului.

E o modă. Dacă joci fotbal și nu ai două apartamente înseamnă că nu ai fost fotbalist. Dar nu știu dacă asta e soluția.

Dacă ai o problemă și ai nevoie de bani vinzi unul dintre apartamente. După ce stai o viață și ești obișnuit cu 100 de lei pe lună, iar din chirie după ce te lași îți vin doar 10 lei, automat nivelul de trai nu mai e același și atunci varianta ușoară e să vinzi unul dintre apartamente.

Să îți vină un ban grămadă. Apoi, îl vinzi și pe al doilea și urmează șantierul. Nu ai acumulat nimic înainte, nu poți să faci altceva.” - a mai precizat Raul Costin.