FOTBAL Duminică, 06 Noiembrie 2022, 09:08

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Meciul câștigat de Barcelona în fața celor de la Almeria (2-0, în etapa 13-a din LaLiga) a fost ultima reprezentație pentru Gerard Pique, unul dintre cei mai buni apărători din istoria clubului blau-grana.

Gerard Pique Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Golurile catalanilor au fost marcate de Ousmane Dembele ('48) și Frenkie De Jong ('62).

În minutul 7, Robert Lewandowski a ratat un penalty.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Xavi Hernandez a acumulat 34 de puncte și a urcat provizoriu pe primul loc (rivala Real Madrid are 32 de puncte și va juca în această etapă pe terenul lui Rayo Vallecano). De cealaltă parte, Almeria ocupă locul 15, cu 13 puncte.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre FC Barcelona și Almeria.

Gerard Pique, discurs emoționant după ultimul meci al carierei

Înaintea loviturii de start, Pique (35 de ani) a intrat pe teren având la braţ banderola de căpitan, în timp ce coechipierii săi au purtat un tricou pe care era imprimat numele său.

În minutul 84, fundașul a fost înlocuit de Andreas Christensen și a fost ovaționat în picioare de aproape cei 100.000 de suporteri prezenți pe Camp Nou.

„A fost o zi grozavă. Este o bucurie să-mi iau rămas bun astfel. A existat o legătură cu oamenii din prima până în ultima zi. Până la urmă, cariera este de mulți ani, multe jocuri, am avut norocul să câștig destul, dar rămâi cu experiențele, prieteniile, nopțile de la Campionatul European, de la Cupa Mondială.

Titlurile sunt niște numere, metal, dar ceea ce rămâne sunt experiențele. Adevărul este că nu visasem la un sfârșit ca acesta. Nu mă gândeam niciodată să plec. Mereu m-am gândit 'încă un an'. Lucrurile se întâmplă într-un fel. Mereu am fost foarte clar cu mine.

Aceste șase luni au fost foarte grele și cred că s-a văzut. Azi a fost o eliberare. Să pot juca de la început, în fața oamenilor, iau această amintire de neuitat cu mine. Viața merge înainte. Acum se deschid o mie de oportunități. Trebuie să mă organizez un pic. Cred că aceasta este casa mea. M-am născut aici și mă voi întoarce.

Era timpul să ne despărțim drumurile pentru o vreme. Ne vom întoarce cu mai multă putere. Bucurați-vă de viață cu familia, cu prietenii. După Osasuna, ​​voi pleca în vacanță să mă deconectez.

La schimbare am simțit că îmi iau o greutate de pe umeri. Aceste ultime luni nu au fost deloc ușoare. Am rămas cu fericirea că am dat totul. Concurând și jucând am încercat mereu să dau totul. Zile mai bune sau mai proaste, dar am dat totul. Asta mă face să mă simt mândru. Plec liniştit și fericit” - Gerard Pique, conform Marca.

Aici poți vedea momentul emoționant în care Gerard Pique și-a luat rămas bun de la fanii Barcelonei.

Gerard Pique s-a retras din fotbal la 35 de ani

Pique a debutat ca jucător profesionist la Manchester United în sezonul 2004, după ce a venit în adolescență de la Barcelona. A petrecut sezonul 2006/07 sub formă de împrumut la Real Zaragoza și s-a întors până la urmă la clubul copilăriei, Nemanja Vidic și Rio Ferdinand oferindu-i puține șanse de a juca regulat sub conducerea lui Alex Ferguson.

Alături de naționala Spaniei, Pique a câștigat Cupa Mondială (2010) și Campionatul European (2012). Fundașul s-a retras din fotbalul internațional în 2018, după ce a marcat cinci goluri în 102 meciuri.

Gerard Pique și motivele retragerii neașteptate din fotbal la jumătatea sezonului

Cariera lui Gerard Pique la Barcelona, în cifre

8 titluri în LaLiga

3 Champions League

3 Supercupe ale Europei

7 Cupe ale Regelui Spaniei

6 Supercupe ale Spaniei

3 Mondiale ale Cluburilor

Campion european cu Spania în 2008, în Austria și Elveția

Campion mondial cu Spania în 2010, în Africa de Sud.

Barcelona i-a găsit deja înlocuitor lui Gerard Pique