Sâmbătă, 05 Noiembrie 2022, 10:37

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Nick Kyrgios și-a cerut scuze față de o fană pe care a acuzat-o că era „beată criță” în timpul finalei de la Wimbledon 2022. Dat în judecată de Ania Palus, australianul a donat 20.000 de lire sterline unei organizații de caritate aleasă de aceasta, scrie Reuters.

Nick Kyrgios Foto: Steven Paston / PA Images / Profimedia

În setul trei al meciului cu Novak Djokovic, Nick Kyrgios a izbucnit către arbitrul de scaun, deranjat de o spectatoare care l-ar fi încurajat frenetic.

„Femeia aceea este beată, e nebună. Vorbea cu mine în mijlocul jocului. De ce mai este încă aici? Știu exact care e, aceea cu rochie, care pare că a băut 700 de pahare. Era să pierd game-ul din cauza ei. Este inacceptabil" - Nick Kyrgios.

„Știu ce înseamnă să pleci cu șansa a doua, așa că am vrut să-l ajut. Am vrut să arăt că suntem cu el, am vrut să-l încurajez. Am vrut să-l susțin. Poate că am dus-o prea departe. Dar n-am avut decât intenții bune. A fost din cauza temperaturii, n-am avut pălărie. Îmi pare foarte rău", a explicat inițial Palus, care a afirmat că băuse doar un cocktail Pimm's și un pahar de vin rose.

Ania Palus a declarat că australianul a defăimat-o făcând „o acuzație nesăbuită și complet nefondată” și a început o acțiune în justiție în august, adăugând că orice daune pe care le va câștiga vor fi donate în scopuri caritabile.

„Nu numai că mi-a cauzat un prejudiciu considerabil în acea zi, ducând la expulzarea mea din arenă, dar afirmaţiile false ale domnului Kyrgios au fost transmise şi citite de milioane de oameni pe glob, aducând mie şi familiei mele prejudicii şi suferinţă” - Ania Palus.

Donația făcută de Nick Kyrgios după ce a fost dat în judecată de o fană

Kyrgios și-a cerut scuze într-o declarație transmisă presei britanice de Knight Temple Law, care a reprezentat-o pe Palus (o avocată poloneză în vârstă de 32 de ani).

„I-am spus arbitrului că o fană, despre care acum știu că este Ania Palus, mi-a distras atenția în timpul meciului, crezând că era beată. Recunosc că această observație a fost greșită și îmi cer scuze.

Pentru a mă revanșa, am donat 20.000 de lire sterline către Great Ormond Street Hospital Charity, o organizație de caritate aleasă de doamna Palus. Nu voi mai face niciun comentariu pe această temă” - Nick Kyrgios.

După ani de zile în care nu a reușit mari performanțe, Kyrgios a avut o perioadă excelentă în a doua jumătate a anului 2022, câștigând titlul la Washington și ajungând pentru prima oară într-o finală de Grand Slam (în proba de simplu) la Wimbledon și în sferturile de la US Open.

Ania Palus, în timpul finalei Wimbledon 2022

*sursă foto: Paul Edwards / News Licensing / Profimedia