FOTBAL Vineri, 04 Noiembrie 2022, 15:02

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Virgil Van Dijk este unul dintre cei mai constanți și buni fundași din Premier League, iar jucătorul celor de la Liverpool a înfruntat de-a lungul timpului foarte mulți atacanți de calibru.

Virgil van Dijk Foto: Andrew Surma / ddp USA / Profimedia

Fotbalistul în vârstă de 31 ani joacă de peste 7 ani în Premier League, iar în tot acest timp, Van Dijk a avut de-a face cu foarte mulți atacanți de top din lumea întreagă.

Cormoranul a fost invitat de Garry Neville la The Overlap (Sky Bet), iar acolo, Van Dijk a făcut câteva dezvăluiri care au surprins microbiștii.

Olivier Giroud, atacantul care i-a dat cele mai mari bătăi de cap lui Virgil Van Dijk

Kun Aguero, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe sau Karim Benzema sunt doar câțiva dintre atacanții pe care Van Dijk i-a înfruntat în cariera sa de fotbalist, însă, niciunul dintre cei enumerați nu i-au pus atât de multe probleme precum Olivier Giroud, în prezent jucător al celor de la AC Milan.

„Întotdeauna am simțit că îl am în control pe Giroud, dar cumva a reușit întotdeauna să marcheze când a jucat împotriva mea.

Fie că a fost pentru Chelsea sau Franța, el a marcat mereu.Anul în care am câștigat Premier League, în sezonul 2019-20, am învins Chelsea cu 5-3. Conduceam cu 3-0 și el a marcat un gol din nimic și m-am gândit în sinea mea: <Învingem confortabil, dar el încă înscrie împotriva mea>.” - a spus olandezul.

Giroud a atras atenția Europei în sezonul 2011/12, când atacantul francez a câștigat titlul cu Montpellier în Ligue 1 și a ieșit golgheter în campionatul din Hexagon.

A urmat transferul la Arsenal, unde și-a făcut treaba excepțional, ca mai apoi, Giroud să facă senzație și în tricoul lui Chelsea, cu care a câștigat UEFA Champions League. Ajuns la 36 ani, Olivier Giroud va juca cu Milan în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Van Dijk a dezvăluit cu ce jucător și-ar dori să facă echipă

Garry Neville, fostul mare jucător al celor de la Manchester United, l-a întrebat pe Van Dijk cu ce fotbalist și-ar dori să facă echipă.

„Cineva cu care nu am mai jucat până acum, dar mi-ar plăcea să o fac este Kevin De Bruyne. Este incredibil și dacă ar fi jucat la Liverpool am fi obținut rezultate mai bune decât am făcut-o.

Este remarcabil, bun cu mingea la picior, face pressing, marchează o mulțime de goluri și are toate atributele unui mijlocaș modern și ale unui fotbalist uriaș în general.” - a adăugat el.

Mai mult decât atât, Van Dijk nu a uitat nici de colegii săi de la Liverpool, Andy Robertson fiind evidențiat de fundașul olandez.

”Este un jucător fantastic, plin de energie și pasiune. A fost o plăcere să joc în aceeași echipă cu el. El este unul dintre liderii vestiarului după părerea mea, fiind și căpitanul Scoției.

Am jucat împotriva lui când eu eram la Celtic, iar el evolua la Dundee United, și le-am spus scouterilor noștri că ar trebui să încercăm să-l aducem la Celtic. A mers la Hull în cele din urmă, dar lucrurile s-au rezolvat și am ajuns să fim coechipieri la Liverpool.

Este unul dintre cei mai amuzanți băieți din echipă, face pe toată lumea să râdă - este un jucător de care are nevoie orice echipă.” - a mai spus Van Dijk.