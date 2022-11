FOTBAL Joi, 03 Noiembrie 2022, 20:10

​​Ajuns la 35 de ani, Gerard Pique a fost mai degrabă un om de afaceri în ultima vreme, iar joi a anunțat că se va retrage după meciul pe care FC Barcelona îl va disputa sâmbătă împotriva celor de la Almeria.

Gerard Pique se retrage din fotbal la 35 de ani

„Culers, am un singur lucru să vă spun. Am decis că este timpul să închid un ciclu. Am spus întotdeauna că după FC Barcelona nu va mai fi o altă echipă și așa va fi. În această sâmbătă va fi ultimul meu meci pe Camp Nou” - Gerard Pique, într-un videoclip postat pe Twitter.