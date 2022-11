FOTBAL Joi, 03 Noiembrie 2022, 18:35

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Nicolae Dică și-a dat marți demisia din funcția de antrenor al celor de la FCSB, iar Gigi Becali a început negocierile cu mai mulți tehnicieni. Liviu Ciobotariu, cel care părea a fi marele favorit pentru preluarea postului, a anunțat că va rămâne la FC Voluntari.

Liviu Ciobotariu Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Liviu Ciobotariu l-a refuzat pe Gigi Becali și rămâne antrenor la FC Voluntari

Ciobotariu (51 de ani) a confirmat că a fost căutat de Gigi Becali, dar a spus că va continua pe banca formației aflate pe locul 12 în SuperLiga.

„​V-aş ruga să nu insistaţi pe acest subiect. Tot ceea ce s-a scris şi s-a discutat în media este real. Cei de la FCSB m-au dorit şi vreau să le mulţumesc celor care m-au propus şi domnului Gigi Becali care s-a gândit la mine. Faptul că am avut rezultate bune aici, înseamnă că am fost apreciat pentru tot ce am făcut aici şi în cariera mea.

Nu vreau să discut mai multe despre acest subiect. Motivele nu am să vi le spun, pentru că nu pot să vă spun gândurile mele şi nu este normal să spun ce am vorbit cu ei. A fost o decizie a mea pe care am luat-o. Dacă sunt aici îmbrăcat cu tricoul lui FC Voluntari, înseamnă că am decis să rămân aici” - Liviu Ciobotariu, citat de Antena Sport.

Gigi Becali continuă căutările: Ilie Poenaru, Andrei Prepeliță și Eugen Neagoe sunt ceilalți antrenori aflați pe lista finanțatorului FCSB.

FCSB va juca joi seară de la ora 22:00 în UEFA Conference League, în compania celor de la West Ham United. Meciul va fi transmis în direct pe Pro Arena, iar pe bancă se vor afla Mihai Pintilii și Thomas Neubert.