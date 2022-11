FOTBAL Joi, 03 Noiembrie 2022, 10:40

PSG a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Juventus, în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor, dar a pierdut prima poziție în clasament după ce Benfica s-a impus cu 6-1 împotriva celor de la Maccabi Haifa.

Jucatorii celor de la PSG Foto: Matteo Bottanelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Departajarea la cel de-al șaselea criteriu

Benfica și PSG au terminat la egalitate de puncte și au avut golaveraj identic. Departajarea s-a făcut abia la cel de-al șaselea criteriu, lusitanii reușind să înscrie mai multe goluri în deplasare în partidele disputate în grupă.

Christophe Galtier, tehnicianul lui PSG, vorbește despre modul în care au fost despărțite Benfica și formația pe care o pregătește.

„Puteam anticipa orice, cunoşteam această posibilitate care este poate unică în istorie. Mai întâi, felicitări Benficăi, care a înscris mai multe goluri decât noi în deplasare. Apoi, felicitări jucătorilor mei, am obţinut 14 puncte, am înscris multe goluri, am învins-o de două ori pe Juventus.

Eram bucuroşi în minutul 92, dar în final... Asta este Liga Campionilor. Se spune că această competiţie este iraţională.

Vom aştepta tragerea la sorţi. Pentru a merge mai departe, trebuie să învingem marile echipe, dar vom vedea".

Bayern Munchen, cel mai posibil adversar pentru PSG

Julien Guyon, profesor de matematică aplicată la l'École des Ponts ParisTech, a calculat probabilitățile tragerii la sorți pentru optimile Champions League, conform L'Equipe.

Astfel, cel mai probabil adversar pentru francezi este Bayern Munchen (19,46%), urmat de Napoli (17,11%), Tottenham, Manchester City și Chelsea (13,9%), Real Madrid (10.98%) și Porto (10,79%).

Tragerea la sorți a optimilor de finală Champions League

Tragerea la sorți va avea loc pe 7 noiembrie, câștigătoarele grupelor fiind plasate în prima urnă, iar ocupantele locurilor 2 în cea de-a doua. Nu se pot întâlni două formații care au evoluat în aceeași grupă.

Urna 1: Napoli, FC Porto, Bayern Munchen, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica

Urna 2: Liverpool, Club Brugge, Inter, Eintracht Frankfurt, AC Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund, PSG