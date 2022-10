FOTBAL Luni, 31 Octombrie 2022, 15:32

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Giuleștenii și-au luat revanșa în fața campioanei României și au reușit să se impună duminică seară cu scorul de 2-1, într-o atmosferă superbă creată de suporterii alb-vișinii.

Victoria rapidiștilor nu a fost lipsită de momente controversate, iar pe rând Dan Petrescu și apoi Cristi Balaj au comentat evenimentele care au dus la stabilirea scorului final. Brigada condusă de Cătălin Popa a dictat două lovituri de la 11 metri în favoarea Rapidului, iar ambele faze au fost analizate de specialiști, care au dat verdictul.

Daniel Niculae le-a răspuns ardelenilor după scandalul de la penalty-ul lui Dugandzic

Daniel Niculae, președintele celor de la Rapid București, a răspuns criticilor venite din partea oficialilor CFR-ului.

„Nu cred că se face așa ceva! Noi am fost defavorizați multe etape și nu cred că a ieșit nimeni, în afara unui comunicat oficial, când deja paharul era plin și curgea și din el, nu cred că a ieșit nimeni să spună așa ceva. Defavorizați de ce? Pentru că primul 11 metri a fost clar.

Mai clar de atât nu cred că se putea. Luckassen își face ultimul pas și sare ca să joace mingea cu capul. Apoi fundașul CFR-ului, Yuri, încearcă acea foarfecă, lovește mingea, iar portarul celor de la CFR Cluj face ceea ce face.

Eu nu vreau să vorbesc despre echipele cu care ne confruntăm pentru că nu este fair-play și nu este OK. Și noi am avut arbitraje prin care am fost defavorizați și nu am vorbit despre echipele respective, ci pur și simplu despre maniera de arbitraj. Însă, să spui că a avut tentă arbitrul mi se pare exagerat și lipsit de fair-play.” - a spus Daniel Niculae pentru Fanatik.

”Nu este o simulare, este o ținere reciprocă. Fundașul CFR-ului îi dă drumul mai târziu lui Dugandzic. Este un penalty obținut de atacantul nostru. Este un 11 metri acordat ușor, asta e clar.

Nu mi se pare fair să vorbesc de cealaltă echipă. Așa aș putea spune că la intrarea lui Deac în minutul 5 trebuia să fie arătat cartonașul galben, iar în minutul 55-60 poate lua cartonaș roșu, dar nu sunt lucruri pe care vreau să le discut eu.” - a mai adăugat el.

Chiar dacă Rapidul s-a distanțat la 4 puncte de CFR Cluj, formația antrenată de Dan Petrescu are două restanțe de disputat, pe care, dacă reușește să le câștige, va urca peste giuleșteni în clasament.

Situația pe podium după acest meci:

1. Farul Constanța 37p (16 meciuri)

2. Rapid București 32p (16 meciuri)

3. CFR Cluj 28p (14 meciuri)