FOTBAL Luni, 31 Octombrie 2022, 13:24

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Rapid s-a impus duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 16 din Superliga României, însă meciul a fost unul cu erori grave de arbitraj, care au influențat rezultatul final al jocului (2-1).

Jucatorii celor de la CFR Cluj Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imediat după meci, Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a fost vehement la adresa brigăzii conduse de Cătălin Popa, iar momentele controversate au fost analizate și comentate de fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu.

Cristi Balaj, derapaj după eșecul clujenilor din Giulești

Președintele celor de la CFR Cluj și fostul arbitru român, Cristi Balaj, a comentat pentru Pro Arena fazele care au dus la eșecul campioanei României pe terenul celor de la Rapid București.

Balaj a menționat chiar faptul că CFR-ul a fost dezavantajată la mai multe faze, în afara celor două lovituri de pedeapsă care le-au fost acordate giuleștenilor.

„Am simţit o adevărată plăcere când a început meciul. Au apărut situaţiile de arbitraj, ni s-a anulat un gol pe motiv de offside. Am primit mesaje că linia roşie se suprapunea cu cea albastră. Am înţeles că este suprapusă. A apărut prima lovitură de pedeapsă, într-un moment în care Yuri era în aer, efectua o foarfecă în mod corect. Luckassen intră direct în el. Yuri are o problemă la mână. Ulterior apare şi contactul. Dacă nu era împins Yuri, Scuffet intra în el. Aşa a apărut Luckassen în faţa lui Suffet. Dacă nu l-ar fi împins pe Yuri, Scuffet s-ar fi ciocnit de el. Din punctul meu de vedere, prima incorectitudine este fault în atac.

La al doilea penalty, primul care efectzuează o ţinere este atacantul. Este cel care ţine primul. Este un reflex pentru un apărător să pună mâna pe un adversar. Prima ţinere este provocată de Dugandzic. Ţinerea evidentă este a atacantului. Dugandzic a căzut cu scopul de a obţine un avantaj, iar aceasta este simulare.

În minutul 77, scapă Deac, este ținut, iar decizia mult mai aproape de adevăr era eliminare pentru situație evidentă de gol. Este cartonaș roșu! Vorbim de 4 situații, dintre care 3 clare, în care s-a greșit în defavoarea echipei noastre.

Eu sunt genul care accept greșelile. Eu accept să faci o greșeală, și eu am greșit ca arbitru, dar să ai patru greșeli, să ai și VAR-ul care te ajută, să mergi și la camera VAR și să nu dai fault în atac. Aici nu pot să mă gândesc decât că faci acest lucru doar dacă ai un ordin și spatele asigurat. Spun lucrul acesta fără să am o dovadă în acest sens. Este foarte grav ceea ce spun.

Aseară, nu vă ascund faptul că discuțiile interne au fost să scoatem echipa de pe teren. În ce moment? După a doua lovitură de pedeapsă și când a apărut și situația cu Deac, ultima.” - a spus Cristi Balaj.

CFR Cluj își mută atenția spre Conference League

Chiar dacă a pierdut în campionat, CFR-ul își mută atenția spre meciul de joi, când în Gruia va sosi Ballkani. Ardelenii sunt la un pas de primăvară UEFA Conference League și vor avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și lua biletele către faza eliminatorie a competiției.

Meciul va fi transmis joi de la ora 19:45 pe Pro Arena.