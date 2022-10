FOTBAL Luni, 31 Octombrie 2022, 09:11

Dan Petrescu a criticat fără menajamente cele două decizii ale arbitrului Cătălin Popa, cel care a dictat două penaltiuri controversate pentru Rapid în victoria, scor 2-1, bifată în Superliga împotriva campioanei CFR Cluj.

La conferința de presă, Petrescu le-a sugerat jurnaliștilor titlul pentru cronica partidei: Popa 2 - CFR 1, făcând aluzie la cele două penaltiuri dictate de arbitrul piteștean.

Mai mult, Dan Petrescu a făcut și o întoarcere în timp, asemănând arbitrajul de pe Giulești cu cel de pe vremea „Scorniceștiului”, aluzie la perioada comunistă.

„În primele 30 de minute, am controlat jocul, apoi a venit faza penalty-ului, pe care am revăzut-o. Luckassen a făcut primul faultul. Penalty, au dat gol, până la pauză am căzut, putea fi și 2-0.

În repriza a doua, iar am început bine, apoi penalty. Dacă avem VAR, nu înțeleg de ce nu s-a dus să vadă faza, că la primul s-a dus. La ultima fază, când ai corner, tu fluieri finalul...

Mi s-a părut un penalty ca pe vremea Scorniceștiului, fără să le iau din merite celor de la Rapid. A fost o viciere clară de rezultat. Puteți să puneți un titlu, Popa 2, CFR 1.

Orice acțiune a fost judecată în favoarea lor. De ce să mă mai duc eu să fac scandal? Eu am stat pe bancă, am stat liniștit. Nu cred că e vina lui neapărat, dacă cei de la VAR l-ar fi chemat sau el să fi spus că vrea să vadă fazele mai bine...

Urmează multe meciuri, avem timp să ajungem unde vrem noi, adică pe primul loc. Avem meciul din Europa. Cei de la Ballkani și-au anulat meciul din weekend-ul ăsta, îmi pare rău că nu am avut și noi ideea asta, ar fi fost bine să fi avut și noi liniște, cred că era o idee mai bună să pregătim meciul liniștiți, îmi pare rău că nu am încercat” - Dan Petrescu, conform Digisport.

Situația pe podiumul din Superliga după acest meci:

1. Farul Constanța 37p (16 meciuri)

2. Rapid București 32p (16 meciuri)

3. CFR Cluj 28p (14 meciuri).