FOTBAL Duminică, 30 Octombrie 2022, 20:31

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Rapid și CFR Cluj se întâlnesc în cel mai interesant meci al etapei cu numărul 16 din Superliga României. Cele două formații sunt vecine de clasament (locul 2, respectiv 3) și sunt despărțite de doar un singur punct. Ardelenii au și două meciuri în minus. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapid - CFR Cluj 0-0 (repriza I), în etapa 16 din Superliga

Min 1 - A început partida dintre Rapid și CFR Cluj. Atmosferă fantastică în Giulești.

Echipele de start:

Rapid București: H. Moldovan - R. Onea - C. Săpunaru - D. Grigore - J. Morais - M. Kait - A. Albu - X. Emmers - A. Sefer - K. Luckassen - A. Ioniță. Antrenor: Adrian Mutu

CFR Cluj: S. Scuffet - C. Manea - Y. Matias - A. Burcă - C. Braun - N. Boateng - K. Muhar - M. Bordeianu - C. Petrila - C. Malele - C. Deac. Antrenor: Dan Petrescu