Spaniolul Andres Iniesta, fostul star al FC Barcelona, a nominalizat fotbaliștii alături de care i-a făcut plăcere să evolueze de-a lungul carierei, dintre alegerile sale lipsind surprinzător chiar Lionel Messi.

Andres Iniesta si Lionel Messi Foto: UKKO Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Laude pentru Juan Roman Riquelme

Actualul fotbalist al japonezilor de la Vissel Kobe, Andres Iniesta a acordat un inverviu publicației argentiniene TyC Sports, lăudându-l pe fostul său coechipier Juan Roman Riquelme, actual conducător la Boca Juniors.

„Aș vrea ca Riquelme să mă invite pe La Bombonera. Din câte știu, atmosfera este una spectaculoasă. Îmi place fotbalul argentinian. Am ținut legătura cu el, a fost o onoare să îl am coechipier și să îl urmăresc cum se antrenează și joacă”, a declarat Iniesta, conform AS.

Lipsește Lionel Messi dintre coechipierii favoriți

Vorbind despre fotbaliștii alături de care i-a plăcut cel mai mult să evolueze, Iniesta l-a omis tocmai pe Lionel Messi.

„Cei cinci jucători cu care mi-a plăcut cel mai mult să evoluez pe teren au fost Xavi, Neymar, Eto’o, Busquets și Roman”, a adăugat fotbalistul spaniol.

Pablo Aimar, idolul lui Andres Iniesta

În finalul interviului, Iniesta a vorbit despre fotbalistul argentinian care i-a marcat cariera.

„Idolul meu a fost Pablo Aimar, de când l-am văzut evoluând pe terenurile din Spania. Pentru mine a fost întotdeauna ceva special să îl văd jucând”, a încheiat Iniesta.

În prezent la echipa Vissel Kobe din Japonia, Andres Iniesta a evoluat timp de 16 ani pentru FC Barcelona, de care s-a despărțit în 2018.