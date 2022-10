FOTBAL Sâmbătă, 29 Octombrie 2022, 18:04

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Edi Iordănescu, a primit credit din partea Federației Române de Fotbal, iar contractul său a fost prelungit până la finalul preliminariilor Euro 2024. Iordănescu Jr a vorbit despre toate detaliile din noul său contract, pentru a contracara speculațiile apărute în presa națională.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edi Iordănescu va fi premiat pe măsură dacă va califica naționala la Euro 2024

Campionatul European de Fotbal din 2024 va fi găzduit de Germania, iar echipa națională de fotbal a României își dorește să se califice la acest turneu final, având în vedere faptul că ultima prezență a tricolorilor la o astfel de competiție a fost în 2016, cu Anghel Iordănescu pe bancă. Preliminariile se vor desfășura în perioada martie - noiembrie 2023.

Miercuri, Comisia Tehnică din cadrul FRF a publicat un comunicat prin intermediul căruia a explicat motivele pentru care Edi Iordănescu a primit un nou contract, după dezamăgirea de la Liga Națiunilor, când selecționata României a terminat ultima în grupă și a retrogradat în urna C a competiției.

Selecționerul a reacționat și el și a făcut dezvăluiri cu privire la noul acord pe care l-a semnat, dar și despre bonusul pe care îl va primi dacă România merge la Euro 2024.

„După perioada iunie, familia mea n-a fost de acord să mai continui la echipa națională. Dar eu am decis să trec peste toate criticile, să devin imun. Eu sunt convins că fotbalistul român are potential.

Pot să spun că salariul meu este la nivel cu ce au avut predecesorii mei (undeva la 20.000 de euro pe lună). E semnificativ mai mic decât ultimele patru-cinci oferte pe care le-am avut. E clauza care mă obligă să nu zic salariul.

Am bonus doar la calificare la European. În rest, zero bonusuri. Singurul bonus e pentru calificarea la EURO. Garantez că nu e mai mare decât aveam la CFR Cluj pentru calificarea într-o grupă europeană. Sub nicio formă nu am un milion de euro bonus. E de cinci-șase ori mai puțin.

Deci nu este o miză financiară pentru mine. Nu câștig milioane. Câștigă echipa națională, câștigă automat și Federația. În afară de asta, nu mai am altceva în contract. Cred că a fost un "deal" foarte corect. Obiectivul singular este calificarea la EURO. Dacă România nu se califică, e capăt de drum pentru mine” - a precizat Edi Iordănescu pentru Fanatik.

Edi Iordănescu, drum anevoios către Euro. Tehnicianul va spiona Elveția în Qatar

Tehnicianul român va fi prezent la câteva meciuri de la Campionatul Mondial din Qatar, iar acesta va urmări principala favorită din grupa de calificare la Euro 2024, Elveția.

România a fost repartizată în grupa I, unde va întâlni Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

Programul tricolorilor în preliminariile Euro 2024

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția