FOTBAL Vineri, 28 Octombrie 2022, 08:44

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Remiza obținută de FCSB pe terenul lui Anderlecht va rămâne doar una de palmares, echipa bucureșteană fiind eliminată din Conference League încă dinaintea ultimei etape a grupelor. La finalul meciului din Belgia, Nicolae Dică a spus că speră ca formația sa să mai ajungă în această fază a competițiilor europene, poate chiar în Champions League.

Nicolae Dica Foto: Ian Walton / AP / Profimedia

Nicolae Dică, mulțumit după remiza cu Anderlecht din Conference League

Antrenorul a spus că rezultatul obținut la Bruxelles este unul pozitiv, care va aduce încredere jucătorilor în meciurile următoare.

„Pot să spun că puteam să pierdem jocul, dar pe final puteam să-l și câștigăm. Dar ca joc, ca atitudine, este meritat acest egal. Este un rezultat important pentru moralul jucătorilor. Am întâlnit o echipă foarte bună, cea mai titrată echipă din Belgia, cu jucători cu mare experiență. Au jucat pe teren propriu, cu stadion aproape plin, mă bucur pentru atitudinea jucătorilor.

În ultima perioadă am avut o atitudine bună la toate jocurile. Vreau mai mult curaj pe faza ofensivă, să avem personalitate, să ținem de minge unu contra unu, pentru că avem calitate și trebuie să încerce să facă acest lucru jucătorii din atac.

Lucrăm pe compartimente, lucrăm cu întrega echipă și încet-încet sperăm să reușim să nu mai facem greșeli. Adversarul a avut primul șut pe poartă în minutul 38 și a marcat. Noi am avut câteva ocazii până să marcheze ei golul și nu am reușit să marcăm.

Păcat că nu am reuşit mai multe puncte. Dezamăgirea vine de la cele două jocuri pe care le-am avut cu Silkeborg şi de acolo nu am reuşit să scoatem nimic. Cu West Ham şi în cele două meciuri cu Anderlecht, am arătat bine.

Important e că suntem aici. E un alt nivel, un alt ritm. E bine pentru jucători. Important e ca pe viitor, noi, Steaua, sau alte echipe, să meargă în Conference League, Europa League sau, Doamne Ajută, în Champions League” - Nicolae Dică, la Pro Arena.

Programul celor de la FCSB în Grupa B din Conference League

West Ham United - FCSB 3-1

FCSB - Anderlecht 0-0

Silkeborg IF - FCSB 5-0

FCSB - Silkeborg IF 0-5

Anderlecht - FCSB 2-2

3 noiembrie (22:00): FCSB - West Ham United.

Conference League, clasament Grupa B

1. West Ham (10-4 golaveraj) 15 puncte / calificată în optimi

2. Silkeborg (12-5) 6

3. Anderlecht (4-5) 5

4. FCSB (3-15) 2.

De știut:

Prima clasată se va califica în optimile competiției, în timp ce a doua va disputa un play-off cu o echipă care a ocupat locul trei în grupele de Europa League.