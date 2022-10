FOTBAL Marți, 25 Octombrie 2022, 00:39

Denis Răcănel • HotNews.ro

Luni seara, la Sfântul Gheorghe, pe o vreme neașteptat de prietenoasă, ținând cont de data pe care o consemnăm în calendar, s-a desfășurat epilogul rundei cu numărul 15 din Superliga României, partida care a coincis totodată și cu încheierea turului sezonului regulat, învingătoarea acestei partide fiind sigură că va încheia prima parte a campionatului pe un loc de play-off.

Nicolae Dica Foto: Kieran Cleeves / AP / Profimedia

Deși terenul de la Sfântu Gheorghe este considerat de către restul combatantelor din Superliga un teren pe care se câștigă greu puncte, această statistica este contrazisă de cei de la FCSB care pierduseră o singura data in 7 vizite precedente aici: un 4-2 in 2018 când, coincidență sau nu, acea înfrângere se întregistra tot cu Nicolae Dică pe bancă.

Antrenorul FCSB dorea acum să lege 4 victorii consecutive in campionat și totodată să-i depășească pe cei de la Sepsi in clasament, factor important ținând cont că FCSB mai are de jucat și două restanțe care se vor disputa în luna decembrie, la Botoșani și respectiv acasă împotriva campioanei ultimelor 5 ediții, CFR Cluj.

Cristiano Bergodi a încercat să meargă pe același prim 11 ca și cel din partida de etapă precedentă de la Cluj, operând o singura modificare, apariția lui Branislav Ninaj in locul lui Bălașa.

De cealaltă parte, omologul său Nicolae Dică a surprins încă din startul meciului din nou cu o schimbare de sistem...(nu știm dacă comandată de la palat sau nu) apelându-se din nou la 4-3-3 după ce in precedentele două etape s-a jucat un clasic 4-4-2, atât cu Bilel Omrani cât și cu Andreea Compagno pe teren.

De data aceasta, Dică a decis să-l lase pe francez doar pe banca de rezerve acesta intrând după pauză și ieșind accidentat.

Am consemnat totodată revenirea după accidentare și reapariția în campionat după două luni a lui Adrian Șut, care pare a fi in revenire de formă, evoluția bună din meciul de cupă de la Arad propulsându-l titular.

Nevoit de suspendarea lui Risto Radunovic -două cartonașe galbene încasate în meciul de cupă- în angrenajul FCSB-ului a intrat din nou Pantea, fundașul stânga de conjunctura al echipei, dar care a surprins plăcut prin evoluțiile sale din acest sezon fiind lăudat in repetate rânduri de către finanțatorul Gigi Becali.

Ratarea lui Tudorie și criza de nervi a patronului lui Sepsi

În prima repriza elevii lui Bergodi au încercat să își ia în serios rolul de echipa gazdă, încercând să stea sus in terenul FCSB-ului, care a fost periculoasă în primele 20 de minute doar printr-un șut al lui Malcolm Edjouma reținut de către portarul covăsnenilor.

Această insistență a dat roade în minutul 26, când fostul jucător al FCSB-ului, Alex Tudorie, ia prin planul într-un duel direct cu Dawa, iar acesta îl pune la pământ pe atacantul celor de la Sepsi, centralul partidei acordând lovitura de pedeapsă pentru echipa gazdă, după o îndelungată consultare a VAR-ului.

Pare-se că Dawa nu se dezminte și insistă în greșeală, pentru că exact același gen de penalty a ,,reușit” sa-l comită și contra Farului după o ținere a lui Denis Alibec, moment care avea să se dovedească hotărâtor în pierderea meciului de către roș albaștri,

Nu de aceeași părere este și patronul Gigi Becali care și-a exprimat public admirația față de fundașul sau central, iar cum Bouhenna a fost tras definitiv pe linie moartă și făcut bezmetic după cartonașul roșu stupid încasat în cupă, în lipsă și de alte soluții, Dawa o să mai aibă ,,credit” in centrul defensivei celor de la FCSB cel puțin până la revenirea lui Iulian Cristea, accidentat.

Doar că norocul avea să le surâda de data asta celor de la FCSB, pentru că atacantul Tudorie trage modest de la 11 metri încălcând totodată o lege nescrisă a fotbalului, accea că jucătorul faultat nu este bine sa execute.

Tudorie face o fentă la executarea penaltiului in stilul lui Jorginio, se oprește înainte să execute, pierde din elan, trage modest și este ghicit de către Târnovanu, care respinge.

Această ratare i-a provocat o criză de nervi cu totul neașteptată finanțatorului de la Sepsi, surprins de camere de luat vederi in tribună cum dă cu un telefon de masă.

Patronul lui Sepsi a presimțimt el ceva, această ratare a penalti-ului având să se dovedească ca fiind momentul psihologic al partidei.

La pauza se intra cu 0-0 dar cu un joc care ne dădea speranțe că vom vedea cel puțin un gol in repriza a doua.

Un penalti ușor acordat decide meciul

Nicolae Dică mută primul în repriza secundă-dar nu cu 3 schimbări așa cum ne-a obișnuit- și îl introduce pe Bilel Omrani în locul lui Coman, semn că antrenorul fără licență de la palat era cât de cât mulțumit de jocul din prima repriza.

Iar repriza debutează cu ceea ce avea să se dovedească momentul decisiv al partidei, un duel între fundașul central al gazdelor Denis Ciubotariu și Compagno îl face pe centralul partidei sa acorde un penalty cam de 50-50 % cu atacantul italian mai mult căutând contactul. Cei din camera VAR nu au nimic împotrivă căderii lui Compagno și susțin cu decizia arbitrului de centru –lovitură de la 11 m.

Iar dacă în cazul penaltiului ratat de Tudorie spuneam că acesta a încălcat o lege nescrisă a fotbalului acea că jucătorul faultat nu este cel mai indicat sa bata lovitura de la 11 metri, Compagno a ținut să ne demonstreze că sunt doar superstiții.

Compagno trage tare pe centrul porții și îl execută pe Roland Niczully semnând cea de-a 11 a reușită stagională, marcând un nou gol de 3 puncte care îl poate face deja sa se gândească serios la obținerea titlului de golgheter in acest sezon.

Târnoveanu, din nou senzațional la Sfântu Gheorghe

Șocul primirii golului s a dovedit decisiv la nivel mental pentru cei de la Sepsi , care au reușit în ultima jumătate de oră să mai aibă doar o singura mare ocazie semnată de către rezerva Mario Rondon care nu a făcut altceva decât să îl evidențieze pe portarul FCSB-ului Ștefan Târnovanu, pentru care terenul celor de la Sepsi se dovedește unul care-i poarta noroc.

Acesta a făcut și anul trecut un meci de excepție pe această arena, într-un Sepsi-FCSB 0-0, în care a avut 4 intervenții senzaționale.

Deși am avut un meci prelungit până în minutul 98, nu am mai consemnat nimic cu adevărat periculos, doar o presiune sterilă a gazdelor dar fără mari ocazii de poartă, singurul eveniment notabil fiind ieșirea de pe teren a lui Bilel Omrani, accidentat, schimbat cu Dumiter.

Așadar trupa lui Dică ajunge la finalul turului pe un nesperat loc 6, FCSB dovedind că a trecut de la motor Diesel care s-a încălzit mai greu în startul de campionat la un 4x4 care, de ce nu, ne dă speranțe și pentru meciul de joi cu Anderlecht, când roș- albaștrii încearcă să mai schimbe ceva din impresia lamentabilă de după cele două umilințe în oglindă cu 5-0 cu Silkeborg.

Pentru echipa lui Bergodi urmează un nou duel de foc acasă în campionat cu Craiova lui Rădoi, care a legat pentru prima dată 3 victorii consecutive in acest sezon. Se clatină și scaunul lui Bergodi?!