Erling Haaland a demonstrat din nou că este o adevărată mașinărie de goluri: atacantul a reușit o „dublă”, iar Manchester City s-a impus cu 3-1 împotriva celor de la Brighton, sâmbătă, în etapa a 13-a din Premier League.

Norvegianul a punctat în minutele 22 și 43 (penalty). Brighton a redus din diferență prin Trossard ('53), dar De Bruyne ('75) a fost cel care a stabilit scorul final.

Haaland ocupă prima poziție în clasamentul golgheterilor din Premier League, cu 17 reușite și 3 assist-uri. Acesta este urmat în ierarhie de Harry Kane (Tottenham - 9 goluri și 1 assist).

În urma acestui succes, echipa lui Pep Guardiola (locul 2) s-a apropiat la un punct de liderul Arsenal (nu a evoluat încă în această etapă). De cealaltă parte, Brighton ocupă locul 8, cu 15 puncte.

