FOTBAL Sâmbătă, 22 Octombrie 2022, 10:14

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Liderul PSG s-a impus vineri pe terenul echipei AC Ajaccio, scor 3-0, în primul meci al etapei cu numărul 12 din Ligue 1.

Lionel Messi Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Golurile campioanei Franței au fost marcate de Kylian Mbappe ('23 şi '81) și Lionel Messi ('78, după o acțiune superbă).

Mbappe a ajuns la 10 goluri marcate în campionat şi a devenit lider în clasamentul golgeterilor, unde este urmat de Neymar (9 reușite). Pentru Messi a fost al şaselea gol stagional.

În urma acestui rezultat, PSG a acumulat 32 de puncte și ocupă prima poziție. De cealaltă parte, AC Ajaccio se află pe locul 18, cu 8 puncte.

Lionel Messi, cel mai bun jucător din istoria fotbalului

Christophe Galtier, antrenorul PSG, a afirmat că Lionel Messi (a înscris un gol și a oferit două assist-uri) este cel mai bun fotbalist din istorie.

„Victoria este întotdeauna importantă, a fost un meci care vine după clasicul cu OM şi care precede o mare întâlnire în Liga Campionilor. Întotdeauna sunt meciuri capcană.

Ajaccio ne-a pus sub o presiune mare în primele 25 de minute. În repriza secundă, ritmul a fost mai puţin intens şi am avut măiestrie tehnică. Am avut momente marcante şi nu am marcat, ceea ce a dat speranţă lui Ajaccio înaintea ultimelor noastre două goluri magnifice, inclusiv cel al lui Messi.

Oamenii vin pe stadion să-l vadă pe Leo jucând, el este cel mai bun jucător din istoria fotbalului. Îi place să se joace cu alţii, are această calitate de a vrea să se joace pentru alţii, este foarte altruist. A fost magnific la golul 2” - Christophe Galtier, după meci, citat de News.ro.