FOTBAL Vineri, 21 Octombrie 2022, 13:50

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Pablo Giralt, un cunoscut jurnalist din Argentina, a avut ocazia recent să vorbească față în față cu unul dintre cei mai buni jucători din istorie, Lionel Messi.

Lionel Messi Foto: Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Într-un amplu interviu ce a avut drept obiectiv Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, experimentatul jurnalist nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să plângă în timpul sesiunii de întrebări.

Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables.Ayer cumplí un sueño.

Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar.

Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado pic.twitter.com/62JqLhNbir — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 14, 2022

Pablo Giralt, în lacrimi în timp ce îi lua interviu lui Lionel Messi

În cariera de jurnalist, cu toții ne-am dori să avem măcar o dată ocazia de a lua interviu unui fotbalist care a scris istorie la nivel internațional, iar Pablo Giralt și-a împlinit visul recent, când a dat ochii cu decarul naționalei „Pumelor", Leo Messi.

„Am visat să fac asta toată viața, dar nu credeam niciodată că voi fi suficient de norocos încât să fiu lângă tine și să îți ofer povestea și dragostea mea. Îți mulțumesc din toată inima." - a spus jurnalistul.

Reacția fotbalistului celor de la Paris Saint Germain nu a întârziat să apară și amuzat de situație, Messi a scris:

„Și eu îți mulțumesc. Mă bucură că ajung la oameni precum ești tu. Sunt multe persoane în Argentina și în lume care mă admiră pentru ce sunt ca fotbalist și ca om. Sunt recunoscător pentru afecțiunea pe care o primesc." - a răspuns Lionel Messi.

Momentul în care jurnalistul argentinian începe să plângă la interviul cu Lionel Messi

Lionel Messi împlinește visele celor mai loiali fani

Conform digisport.ro, în urmă cu aproximativ o lună de zile, un frizer din Santiago del Estero, pe numele de Matias Agustin Rojas, a fost prezent la Paris în cadrul Campionatului Mondial de Frizerie și acesta a profitat de ocazie pentru a-i face o surpriză lui Messi.

„Mi-am luat bagajul, toba și am mers vreo 10 kilometri pe bicicletă. Am ajuns la 10 dimineața, dar am așteptat până la două, când Antonella a sosit împreună cu copiii ei.

Am ridicat toba, i-am arătat steagul Argentinei și i-am zis că vin din Santiago del Estero să-i dau lui Messi o tobă leguero (n.r. instrument tradițional argentinian). Mi-a zis că Leo nu e acasă, dar i-o poate înmâna ea din partea mea.

Apoi a râs, a intrat în casă și peste 30 de secunde s-a întors. Visul meu a fost să-l întâlnesc pe Messi, noi argentinienii suntem foarte fanatici și nu e nimeni care să nu-l susțină.

Am plecat de jos, iar episodul acesta mi-a schimbat viața." - a spus Matias Agustin Rojas.

CM Qatar 2022 - ultimul „tren” pentru Lionel Messi

Fără un titlu mondial la activ, căpitanul echipei naționale de fotbal a Argentinei a menționat că mondialul din Qatar va fi ultimul din cariera sa de jucător.

Ajuns la 35 ani, Messi a fost talismanul Argentinei la Campionatul Mondial din 2014, când sud-americanii au ajuns până în ultimul act al competiției.

Din păcate pentru aceștia, Germania a câștigat acel meci în reprizele de prelungiri (scor 1-0), la o acțiune finalizată de Mario Gotze.