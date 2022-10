FOTBAL Miercuri, 19 Octombrie 2022, 17:36

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Într-o conferință de presă ce a avut loc miercuri, tehnicianul Rapidului, Adrian Mutu a vorbit despre partida programată vineri în Superliga României, împotriva Farului.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapidul lui Mutu se așteaptă la un meci încins cu liderul Superligii

Cu 9 victorii, un rezultat de egalitate și 4 înfrângeri, rapidiștii vor avea parte de un adevărat test vineri, când în Giulești va sosi liderul din acest moment din România, Farul Constanța.

Giuleștenii și-au făcut încălzirea pentru meciul de vineri și au câștigat fără emoții în primul joc din grupele Cupei României, când au învins divizionara secundă, CSC Dumbrăvița (4-1).

„Briliantul" se bazează pe sprijinul suporterilor, cei care au demonstrat în acest sezon și nu numai că sunt alături de echipă indiferent de rezultat.

Gică Hagi și avantajul de a fi patron - Nu are presiunea rezultatelor

„Jucăm cu echipa de pe primul loc. Ne așteaptă un meci complicat. Suntem extrem de motivați și dornici de a juca acest meci. Abia așteptăm să fie vineri. Nu are rost să vorbim despre nivelul de dificultate.

Hagi face de mulți ani o treabă foarte bună. A câștigat trofee, a format mulți jucători. E un antrenor foarte bun. Are un avantaj față de noi toți. Are un confort psihologic pe care nu-l are niciun antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine.

Vom încerca să câștigăm acest meci. Suntem foarte motivați. Îi așteptăm pe cei de la Farul pe Giulești, să vedem care pe care. În acest moment e un derby. Suntem echipele de pe primele două locuri. Vrem să scurtăm distanța.

Pe cei de la Farul îi va aștepta un meci foarte dificil. Farul va încerca să controleze meciul, dar noi suntem Rapid și vrem să vedem dacă poate." - a spus antrenorul echipei clasate pe locul 2.

Farul, cea mai în formă echipă din România

Cu toate că au obținut doar un rezultat de egalitate în primul meci disputat în grupele Cupei României, împotriva celor de la CSM Alexandria, constănțenii se află în cel mai bun moment al sezonului.

Echipa condusă de Gheorghe Hagi are 5 victorii consecutive în campionat și are o singură înfrângere în actuala stagiune, cea de pe terenul Universității Craiova (3-4).

Totuși, vor avea de înfruntat o echipă care este de neînvins pe teren propriu, Rapidul având 5 victorii și un rezultat de egalitate în Giulești.

Meciul va fi transmis pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, de la ora 20:30.