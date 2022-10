FOTBAL Marți, 18 Octombrie 2022, 17:52

Red. Sport • HotNews.ro

Farul Constanța, liderul la zi din SuperLiga (fosta Liga 1) a remizat surprinzător, scor 2-2, în Cupa României la fotbal contra celor de la CSM Alexandria, o grupare din Liga 3. Formația pregătită de Gică Hagi a evoluat cu multe rezerve.

Gica Hagi Foto: AA / Abaca Press / Profimedia

Farul Constanța, remiză cu CSM Alexandria, din Liga 3

Partida a făcut parte din grupa C din Cupa României (din acest an, competiția are un format schimbat).

Gabriel Torje i-a adus de două ori în avantaj pe cei de la Farul (în minutele 8 și 59), în timp ce Alexandria a punctat prin Mihai Stancu (35) și Cioablă (86 - autogol).

Cum arată grupele din Cupa României, ediția 2022-2023

Grupa A

FC Voluntari, Sepsi, Petrolul, FC U Craiova 1948, Unirea Slobozia, Dinamo

Grupa B

FCSB, FC Botoșani, UTA, CS Mioveni, Gloria Buzău, Oțelul Galați

Grupa C

CFR Cluj, Farul, U Cluj, Rapid, Dumbrăvița, CSM Alexandria

Grupa D

U Craiova, FC Argeș, Hermannstadt, Chindia, CS Ocna Mureș, Minaur Baia Mare.

