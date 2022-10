FOTBAL Marți, 18 Octombrie 2022, 15:45

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Anghel Iordănescu a analizat îndeaproape meciurile României din această campanie de Liga Națiunilor și a sesizat că oboseala a fost un factor determinant în clasarea pe ultimul loc în grupă.

Anghel Iordanescu Foto: HotNews / DP

Anghel Iordănescu, convins că naționala România nu poate ține un ritm cu meciuri din 3 în 3 zile

Potrivit Sport Total FM, ultimul selecționer care a dus România la un turneu final (Euro 2016) este de părere că pregătirea fizică a jucătorilor este precară, în condițiile unui ritm alert, cum a fost cel din luna iunie a acestui an. Naționala antrenată de Edi Iordănescu, fiul lui „Tata Puiu”, s-a clasat ultima și a retrogradat în Divizia C din Liga Națiunilor.

„Pot să vă spun o constatare pur personală. Am observat la echipa națională la meciurile din iunie, atunci când am jucat în decurs de 10-11 zile patru meciuri și nu am reușit să facem față.

Atunci am pierdut posibilitatea de a ne califica, de a termina pe primele două locuri în aceea lună. În final, în luna septembrie s-a redresat situația și am avut prestații bune la meciul cu Bosnia și Finlanda.

Întorcându-mă la acel Campionat European din 2016, eu aveam această grijă că echipa noastră națională nu reușește să ducă din 3 în 3 zile meciurile.

Programul ne-a dezavantajat pentru că dacă jucam primul meci cu Albania, meciul doi cu Elveția și meciul trei cu Franța, probabil că pierdeam meciul cu Franța categoric, dar aveam șansa să ne calificăm.

Jucătorii de la echipa noastră națională nu reușesc fizic să facă față unor competiții de o asemenea anvergură. Puteția lua ca exemplu FCSB și CFR Cluj, care au foarte multe probleme de exprimare atunci când joacă din trei în trei zile, mă refer atât în plan extern, cât și în competiția internă.

Uitați-vă la FCSB, s-a zbătut pe ultimele locuri în Supercupă, iar prestația internațională nu a fost una care să ne încânte" - a spus Anghel Iordănescu.

România, norocoasă la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2024

Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra vor fi adversarele României în drumul spre un turneu final, iar primele două locuri din grupă vor merge direct la Campionatul European, care va avea loc în Germania.

Dacă Elveția este clar favorita acestei grupe și România nu ar putea emite neapărat pretenții pentru primul loc, poziția a doua din grupă pare mult mai accesibilă.

Programul României în preliminariile pentru Euro 2024

25 martie 2023

21:45 - Andorra vs. România

28 martie 2023

21:45 - România vs. Belarus

16 iunie 2023

21:45 - Kosovo vs. România

19 iunie 2023

21:45 - Elveția vs. România

9 septembrie 2023

21:45 - România vs. Israel

12 septembrie 2023

21:45 - România vs. Kosovo

12 octombrie 2023

21:45 - Belarus vs. România

15 octombrie 2023

21:45 - România vs. Andorra

18 noiembrie 2023

21:45 - Israel vs. România

21 noiembrie 2023

21:45 - România vs. Elveția