Karim Benzema (Real Madrid) a câștigat pentru prima oară Balonul de Aur, trofeu decernat la Théâtre du Châtelet din Paris. În clasament, francezul a fost urmat de senegalezul Sadio Mané și de belgianul Kevin De Bruyne. Portughezul Cristiano Ronaldo a ocupat doar locul 20, iar argentinianul Lionel Messi nu a fost nominalizat.

În vârstă de 34 de ani (va împlini 35 pe 19 decembrie), Benzema a impresionat în acest sezon, unul în care a câștigat Champions League, titlul în LaLiga, Supercupa Spaniei și Supercupa Europei alături de Real Madrid.

De asemenea, francezul a primit deja titlul de jucătorul sezonului 2021-2022 din Champions League.

Karim are 5 trofee de Liga Campionilor cucerite alături de galactici.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6

Benzema este primul francez recompensat cu această distincţie de la Zinedine Zidane în 1998 (fostul antrenor de la Real Madrid i-a înmânat trofeul).

„Aş vrea să le mulţumesc tuturor colegilor mei, fie la Real Madrid, fie la naţională. Le mulţumesc lor, antrenorului meu, marelui meu preşedinte (Florentino Pérez) care este pentru mine precum cineva din familia mea. […] Nu-l uit nici pe domnul (Jean-Michel) Aulas care este acolo, toată academia Lyon. Toată familia mea, pentru că avem nevoie de o familie, care să fie unită. Pentru mine, este Balonul de Aur al poporului” - Karim Benzema.

\uD83D\uDCAC Karim Benzema : « It's an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d'Or » #ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd

Premiul Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Gavi (Barcelona)

Premiul Yashin (cel mai bun portar): Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Premiul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munchen / FC Barcelona)

Premiul pentru clubul anului: Manchester City (Anglia)

Premiul Socrates (proiecte sociale și caritabile): Sadio Mané (Senegal, FC Liverpool / Bayern Munchen)

Balonul de Aur (cea mai bună jucătoare): Alexia Putellas (Spania, FC Barcelona)

Balonul de Aur (cel mai bun jucător): Karim Benzema (Franța, Real Madrid).

1. Karim Benzema (Franța, Real Madrid)

2. Sadio Mané (Senegal, FC Liverpool / Bayern Munchen)

3. Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munchen / FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (Egipt, FC Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Franţa, Paris-SG)

7. Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

8. Vinicius Junior (Brazilia, Real Madrid)

9. Luka Modric (Croaţia, Real Madrid)

10. Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund / Manchester City)

11. Son Heung-min (Coreea de Sud, Tottenham)

12. Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

13. Sébastien Haller (Coasta de Fildeş, Ajax / Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (Portugalia, AC Milan), Fabinho (Brazilia, FC Liverpool)

17. Virgil Van Dijk (Ţările de Jos, FC Liverpool)

17. Luis Diaz (Columbia, FC Porto / FC Liverpool), Dusan Vlahovic (Serbia, AC Fiorentina / Juventus), Casemiro (Brazilia, Real Madrid/Manchester United)

20. Cristiano Ronaldo (Portugalia, Manchester United)

21. Harry Kane (Anglia, Tottenham)

22. Trent Alexander-Arnold (Anglia, FC Liverpool), Phil Foden (Anglia, Manchester City), Bernardo Silva (Portugalia, Manchester City)

25. Mike Maignan (Franţa, AC Milan), Darwin Nuñez (Uruguay, Benfica / FC Liverpool), Joshua Kimmich (Germania, Bayern Munchen), Antonio Rüdiger (Germania, Chelsea / Real Madrid), Christopher Nkunku (Franţa, RB Leipzig), Joao Cancelo (Portugalia, Manchester City).

Au fost nominalizați 30 de jucători la câștigarea Balonului de Aur 2022, iar pentru prima dată începând din 2005 pe listă nu s-a aflat și Lionel Messi. Argentinianul a câștigat de șapte ori în carieră prestigiosul trofeu (un record).

Let's get the ceremony started! Here are the trophees \uD83D\uDC40#ballondor pic.twitter.com/h9KEN8uOxQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Welcome to Paris!



Kevin De Bruyne and his family! \uD83D\uDE0D#ballondor pic.twitter.com/ck82NlUYvD — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

\uD83D\uDCAC Zinédine Zidane : « If Karim Benzema wins the Ballon d'Or, it's well deserved »#ballondor pic.twitter.com/8GUsM2xMxP — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

\uD83D\uDCAC Ronaldo : « I think Karim Benzema deserved the Ballon d'Or »#ballondor pic.twitter.com/5eCsJB2084 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022