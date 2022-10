FOTBAL Vineri, 14 Octombrie 2022, 00:42

Silviu Dumitru • HotNews.ro

FCSB a fost învinsă de două ori cu 5-0 de Silkeborg, dar Nicolae Dică a afirmat că nu va pleca de la vicecampioana României. Antrenorul a recunoscut că este foarte dezamăgit de prestaţia echipei sale, dar a afirmat că ceea ce s-a întâmplat „nu este un dezastru”.

Nicolae Dica Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nicolae Dică rămâne la FCSB după 0-10 cu Silkeborg

„E greu să dai explicații după un asemenea joc foarte slab. Așteptam mai mult de la jucătorii mei, așteptam o reacție, dar nu am reușit să facem o partidă bună. Am primit din nou gol la primele acțiuni. Poate dacă marcam la 2-0 pentru ei aveam o șansă. Este o umilință, nu avem nicio scuză. Sunt foarte dezamăgit.

Față de meciul de campionat am schimbat 5 jucători și s-a văzut că cei care au intrat nu s-au ridicat la nivelul celor care au jucat în Liga 1, din păcate. Cu siguranță că vor fi jucători care, din moment ce am văzut la ce nivel sunt, nu vor mai face parte din echipă. Când văd pase foarte simple greșite, că nu reușim să facem o preluare, sunt dezamăgit. Eu am o părere despre lot, trebuie să scot maximum de la ei. Am reușit o calificare în grupe cu acești jucători. Ne-am revenit în campionat și sper să obținem în continuare victorii.

Dezastre sunt altele, când moare cineva, iau case foc, războiul din Ucraina. Că ai pierdut un meci, nu. Nu va fi ușor, diger foarte greu orice înfrângere. Poate că și ceea ce am declarat eu, că ne interesează campionatul, Europa e pe planul doi, au înțeles jucătorii greșit.

Dacă la 2-0 reușeam să marcăm, am avut două ocazii mari, poate cu ajutorul suporterilor reușeam să revenim. Nu (n.r. dacă s-a gândit la demisie)! Și cât am fost jucător am fost puternic, am trecut prin momente dificile. Am încredere în jucători, în campionat suntem pe drumul bun.

Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe suporteri. Fac un apel către ei, trebuie să înțeleagă că toți suntem foarte dezamăgiți, dar să rămână lângă echipă că jucătorii au nevoie de el. Fac apel la unitate, sper să mă înțeleagă. Am decis să fie schimbat pentru că-mi doream mai mult de la el pentru că are calitate” - Nicolae Dică la Pro Arena.

FCSB a fost învinsă de formaţia daneză Silkeborg, scor 5-0, într-un meci disputat pe Arena Națională în Grupa B din Conference League.

Golurile au fost marcate de Kusk ('12), Klynge ('16), Tengstedt ('63) și Jorgensen ('68, '70).

În celălalt meci din Grupa B, West Ham s-a impus cu 2-1 împotriva formației Anderlecht (Benrahma '14, Bowen '30 /Esposito '88 pen).

Programul celor de la FCSB în Grupa B din Conference League

West Ham United - FCSB 3-1

FCSB - Anderlecht 0-0

Silkeborg IF - FCSB 5-0

FCSB - Silkeborg IF 0-5

27 octombrie (19:45): Anderlecht - FCSB

3 noiembrie (22:00): FCSB - West Ham United.

Conference League, clasament Grupa B

1. West Ham (9-4 golaveraj) 12 puncte

2. Silkeborg (12-4) 6

3. Anderlecht (2-3) 4

4. FCSB (1-13) 1.

De știut:

Prima clasată se va califica în optimile competiției, în timp ce a doua va disputa un play-off cu o echipă care a ocupat locul trei în grupele de Europa League.