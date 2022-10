FOTBAL Joi, 13 Octombrie 2022, 10:11

Silviu Dumitru • HotNews.ro

CFR Cluj caută joi încă o victorie în fața celor de la Slavia Praga, iar FCSB va încerca să se revanșeze după ce a pierdut cu 5-0 pe terenul lui Silkeborg. Meciurile reprezentantelor României din grupele Conference League vor fi transmise în format LiveScore pe HotNews.ro.

UEFA Conference League Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

CFR Cluj vs Slavia Praga - Dan Petrescu își vede adversara ajungând în finală

CFR Cluj a obținut joia trecută o victorie „miraculoasă” pe terenul Slaviei Praga, iar Dan Petrescu speră ca echipa sa să repete figura și acasă.

Meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” începe de la ora 19:45 și va fi transmis în direct de ProArena.

„E un moment foarte greu pentru mine (n.r. moartea lui Ilie Florian). Un prieten care a fost non-stop lângă mine...mi-e foarte greu. Dar trebuie să-mi fac meseria. Am văzut-o şi la meciul cu UTA cu demnitate. Dacă nu aş fi putut să vin la meci spuneam. Încerc să pregătesc meciul cu Slavia cât mai bine şi să facem un joc bun. E clar că nu e uşor, dar meseria merge înainte, fotbalul merge înainte.

Important e rezultatul, chiar dacă luăm gol, să fie rezultat pozitiv. Eu îmi doresc să câştig, nu îmi doresc să nu iau gol, asta este cel mai important.

Vom vedea la antrenament (n.r. dacă Ciprian Deac va juca). Vrea să se antreneze şi cred că vrea să joace. Să vedem la antrenament.

Slavia are un lot fantastic, de 30 de jucători, le-au lipsit şi la alte meciuri zece jucători, dar au un lot atât de bun încât nu se vede când nu joacă cineva. Cred că vor ajunge foarte departe. Anul trecut au ajuns în sferturi, eu îi văd în finală. Ar fi ceva fantastic să îi învingem încă o dată” - Dan Petrescu, într-o conferință de presă.

Echipe probabile:

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Kolinger, Yuri, Camora - Hoban, Boateng, Cvek - Yeboah, Malele, Petrila. Antrenor: Dan Petrescu

Slavia Praga: Mandous - Doudera, Ousou, Kașaraba, Jurasek - Tlehi, Provod - Masopust, Lingr, Usor - Olayinka. Antrenor: Jindřich Trpišovský.

Programul celor de la CFR Cluj în Grupa G din Conference League

FC Ballkani - CFR Cluj 1-1

CFR Cluj - Sivasspor 0-1

Slavia Praga - CFR Cluj 0-1

13 octombrie (19:45): CFR Cluj - Slavia Praga

27 octombrie (22:00): Sivasspor - CFR Cluj

3 noiembrie (19:45): CFR Cluj - FC Ballkani.

Conference League, clasament Grupa G

1. FC Ballkani (7-7 golaveraj) 4 puncte

2. Sivasspor (5-5) 4

3. Slavia Praga (4-4) 4

4. CFR Cluj (2-2) 4.

FCSB vs Silkeborg - Nicolae Dică vrea revanșa după umilința din Danemarca

FCSB a menajat mai mulți jucători importanți în Danemarca și a fost umilită de Silkeborg, scor 5-0. Nicolae Dică își dorește ca vicecampioana României să își ia revanșa pe Arena Națională, chiar dacă are probleme de lot.

Partida va începe de la ora 22:00 și va fi transmisă în direct pe ProArena.

„Ne aşteaptă o partidă foarte grea, cu un adversar foarte bun, care joacă un fotbal ofensiv. Îmi arată o echipă cum rar am văzut în ultima perioadă să aibă posesie şi agresivitate. Ne aşteaptă o partidă grea, trebuie să fim pregătiţi pentru joc. Trebuie să facem totul perfect.

Este clar că ştiu şi ei acum că nu vom mai folosi aceeaşi echipă ca în Danemarca. Am avut şi ghinion că am luat două goluri în primele 7 minute. Dacă mâine obţinem victoria, ne putem gândi şi la paşii următori. Când pierdem, pierdem toţi. Când câştigăm, câştigăm toţi. Am avut reacţie şi am reuşit să câştigăm la Ploieşti.

Avem câţiva jucători indisponibili. Dawa, Tamm, Radunovic au unele probleme, Billel care nu e pe listă. Este separat şi Florinel Coman. Am decis ca pentru meciul de mâine să nu fie în lot. Sper ca în două zile să îi recuperăm. Pentru meciul de mâine nu sunt sută la sută” - Nicolae Dică, la conferinţa de presă.

Echipele probabile:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Bouhenna, Pantea - Olaru, Edjouma, Oct. Popescu - Cordea, Compagno,. Miculescu. Antrenor: Nicolae Dică

Silkeborg: Larsen - Sonne, Salquist, Felix, Engel - Klynge, Brink, Thordarson - Tengstedt, Helenius, Kusk. Antrenor: Kent Nielsen.

Programul celor de la FCSB în Grupa B din Conference League

West Ham United - FCSB 3-1

FCSB - Anderlecht 0-0

Silkeborg IF - FCSB 5-0

13 octombrie (22:00): FCSB - Silkeborg IF

27 octombrie (19:45): Anderlecht - FCSB

3 noiembrie (22:00): FCSB - West Ham United.

Conference League, clasament Grupa B

1. West Ham (7-3 golaveraj) 9 puncte

2. Anderlecht (1-1) 4

3. Silkeborg (7-4) 3

4. FCSB (1-8) 1.