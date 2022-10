FOTBAL Miercuri, 12 Octombrie 2022, 13:36

Red. Sport • HotNews.ro

Arnold Garita este atacantul momentului din SuperLiga, jucătorul celor de la FC Argeș fiind pe lista scurtă a celor de la FCSB și CFR Cluj.

Arnold Garita Foto: Captura YouTube

Arnold Garita, dorit de CFR Cluj și FCSB

În spațiul public au apărut informații că Arnold Garita este dorit cu insistență de Dan Petrescu.

Tehnicianul ar fi cerut conducerii celor de la CFR Cluj să-l transfere în iarna acestui an (în fereastra de transferuri) pe atacantul piteștenilor.

După interesul campioanei României, Gigi Becali a confirmat că îl dorește și el pe Garita.

„Da, așa este, de unde știți? Garita a fost o chestiune de moment. L-am văzut în meciul cu noi (n.r. FCSB s-a impus cu 3-2 în fața Argeșului)) și în meciul lor cu Craiova (n.r. 1-0 pentru FC Argeș). I-am și spus lui Dică înainte de meciul cu noi: «Să vezi ce ne face ăsta!» Și am văzut!

E puternic, am mai vorbit și cu alți oameni, are și viteză, a demonstrat-o cu Craiova. Și atunci, am dat un telefon și am dat ordin, vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi. Să vedem dacă se poate rezolva problema și dacă Garita va fi la noi.

Nu știu care e prenumele lui (n.r. Arnold), dar mi-a plăcut de el, e puternic. Vreau să se lovească fundașii de el ca de stâncă” - Gigi Becali, la Pro Arena.

Cine este Arnold Garita

În vârstă de 27 de ani, Garita este internațional camerunez care evoluează pe postul de atacant. Are 1.86 metri este evaluat de Transfermarkt la 450 de mii de euro.

A semnat un contract cu FC Argeș în data de 12 iulie 2022, el venind liber de contract de la echipa Bourg-en-Bresse.

De-a lungul carierei, Arnold a jucat pentru LB Châteauroux, Bristol City, Plymouth, Charleroi, USL Dunkerque, US Boulogne, FC Villefranche și Bourg-en-Bresse.