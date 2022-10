Manchester United s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Everton, în etapa a zecea din Premier League, iar Cristiano Ronaldo a marcat golul său cu numărul 700 la nivel de club.

Pe stadionul Goodison Park, din Liverpool, gazdele au deschis scorul prin Alex Iwobi ('5).

Antony a egalat în minutul 15 și a devenit primul jucător din istoria „diavolilor roșii” care înscrie în fiecare din primele sale trei meciuri în Premier League.

Intrat pe teren în minutul 29, după accidentarea lui Anthony Martial, Cristiano Ronaldo a înscris golul victoriei chiar înaintea pauzei ('44), după ce a fructificat pasa lui Casemiro, fostul său coleg de la Real Madrid.

Atacantul portughez, care înscria primul său gol în urmă cu 20 de ani și 2 zile, a ajuns duminică la 700 de reușite la nivel de club (450 pentru Real Madrid, 144 pentru Manchester United, 101 pentru Juventus și 5 pentru Sporting).

În urma acestui rezultat, Manchester United a acumulat 15 puncte și ocupă locul 5 în clasament (golaveraj 13-15 și un meci mai puțin disputat). De cealaltă parte, Everton se află pe locul 12, cu 10 puncte (golaveraj 8-9).

700 - Cristiano Ronaldo has scored the 700th club goal of his career, 20 years and 2 days after his first goal.



5 - Sporting CP

118 - Man Utd (1st spell)

450 - Real Madrid

101 - Juventus

26 - Man Utd (2nd spell)



