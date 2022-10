SuperLiga Sâmbătă, 08 Octombrie 2022, 08:36

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​CS Universitatea Craiova a pierdut pe terenul lui FC Argeș, scor 1-0, și se află pe locul 6 în SuperLiga. După meciul din Trivale, Mirel Rădoi a afirmat că jucătorii săi s-au făcut de râs şi că nu va mai continua pe banca echipei dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți.

Mirel Radoi Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mirel Rădoi își critică jucătorii după înfrângerea cu FC Argeș: „Suntem proștii satului”

„O primă repriză destul de bună din partea noastră. În a doua am crezut că venim cu un ascendent moral, pur şi simplu nu mi-am recunoscut echipa. Am intrat pe vârfuri, am crezut că este de ajuns să intrăm pe teren.

De acum încolo nu mai trebuie să ne analizeze adversarul. Cel mai uşor cu noi este să joace cu minge lungă de la 80 de metri că sigur le dăm cadouri. Dacă suntem proştii satului aşa o să fim.

E greu să înţeleg în momentul ăsta ce ar trebui să fac. Nu avem jucători care să creeze superioritate numerică prin calitate. Şi dacă am fi câştigat nu mă mulţumea. Am luat gol. Ne-am făcut de râs în seara asta” - Mirel Rădoi, în conferinţa de presă de după meci.

Mirel Rădoi amenință cu demisia: „Nu accept mediocritatea”

Rădoi a afirmat că va părăsi echipa dacă nu va urca în clasament. Antrenorul a menționat că preferă să stea doi ani acasă şi că nu acceptă mediocritatea

„Nu o să accept niciodată situaţia asta, să nu fiu sigur de play-off. Mai bine îmi fac bagajul şi plec. Dacă nu au curajul să încercăm să ne ridicăm, nici ei şi nici eu nu avem ce să căutăm la un club atât de mare.

Nu accept mediocritatea. Prefer să stau acasă doi ani decât să n-am pic de atitudine. În momentul în care lucrurile se vor duce mai jos eu nu voi mai fi în faţa dumneavoastră. Eu să stau pe locul 8-9 cu Craiova nu am cum.

În clipa asta îmi vine să îmi iau ghetele să intru şi eu zece minute” - Mirel Rădoi.

CS Universitatea Craiova a pierdut surprinzător pe terenul echipei FC Argeş, scor 1-0, în etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Golul a fost marcat de Calcan, în minutul 52.

În minutul 89, de la CSU Craiova a fost eliminat Papp.

În urma acestui rezultat, CSU Craiova se află pe locul 6, cu 18 puncte și un meci mai puțin disputat (golaveraj 14-14).