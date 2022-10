FOTBAL Marți, 04 Octombrie 2022, 09:11

Red. Sport • HotNews.ro

Surpriza etapei cu numărul XII din SuperLiga a fost furnizată de Chindia Târgoviște, ultima clasată învingând Rapidul, scor 2-1. La finalul partidei de la Ploiești, Adrian Mutu a oferit explicații pentru meciul mai puțin reușit al echipei sale.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mutu dă vina pe relaxarea echipei sale pentru înfrângerea Rapidului cu Chindia

Astfel, Mutu consideră că lipsa atitudinii a făcut diferența, echipa sa evoluând mult prea relaxat împotriva unui advesar care a făcut totul pentru a câștiga.

”Suntem supăraţi că am pierdut un meci într-o manieră care nu e ok. Am intrat foarte relaxaţi pe teren şi ne-a lipsit atitudinea.

Astăzi nu a fost ziua noastră. Am făcut schimbări mai rapide pentru că am încercat să fac un şoc la echipă, să marcăm goluri. Echipa adevrsă joacă aşa cum îşi propune pentru a obţine un rezultat.

Noi suntem pe locul pe care suntem şi trebuie să venim cu ceva care să dovedească valoare pe care o avem şi să ne aducă victoria şi în astfel de meciuri.

Relaxarea cu care am intrat nu este ok, iar atunci când întâlneşti echipe care au atitudine se întâmplă aşa ceva” - Adrian Mutu.

Ce spune Adrian Mutu despre decizia arbitrului Lucian Rusandu

Context:

În minutul 19, Albu (Rapid) a trimis mingea în poarta lui Căbuz, dar reușita a fost anulată. Chemat la marginea terenului pentru a revedea faza, centralul Lucian Rusandru a considerat că Sefer (aflat într-o poziție de ofsaid) l-a împiedicat pe Vorobjovas să intervină, chiar dacă cei doi se aflau departe de minge.

„Am văzut și eu faza și nu îmi explic ce s-a întâmplat. E același arbitru care ne-a anulat golul cu CS Mioveni, atunci se afla în camera VAR.

Nu știu dacă are ceva împotriva Rapidului sau e vorba de valoarea lui ca arbitru. Rămâne de văzut. Cei care analizează trebuie să vorbească despre asta.

Rusandu are talentul de a strica toate meciurile. Astăzi nu a fost în cea mai bună zi a sa.

Într-o seară în care nu-ți merge nimic bine, se mai pune și arbitrul deasupra... E foarte greu să scoți rezultatul dorit. Nu a fost seara noastră astăzi” - Adrian Mutu.

În urma acestui rezultat, Rapidul se află pe locul 2, cu 24 de puncte (cu trei mai puțin decât liderul Farul), în timp ce Chindia se menține pe ultimul loc (doar șase puncte acumulate).

SuperLiga, etapa a 12-a

CSU Craiova vs FC Voluntari 1-1

CS Mioveni vs U Craiova 1948 2-2

CFR Cluj vs Petrolul Ploieşti 1-0

FC Hermannstadt vs Sepsi Sfântu Gheorghe 1-2

Farul Constanţa vs UTA Arad 2-0

FCSB vs FC Arges 3-2

FC Botosani vs Universitatea Cluj 1-1

Chindia Târgovişte vs Rapid București 2-1.