FOTBAL Vineri, 30 Septembrie 2022, 11:15

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Alexandru Vagner, fost fotbalist care a jucat 120 de meciuri în prima ligă din România, a murit vineri la doar 33 de ani.

Alexandru Vagner (galben), in timpul unui meci pentru SR Brasov Foto: Captura YouTube - Steagu'TV

Cu zece zile în urmă, Vagner suferise un infarct la antrenamentul echipei sale din Liga 4, Inter Cristian. Acesta a fost internat în stare gravă la spitalul județean din Brașov, dar situația sa nu s-a îmbunătățit.

În ultimele luni, Vagner nu putea dormi și ar fi apelat tot mai des la băuturi energizante pentru a face față oboselii.

A lăsat fotbalul pentru poker: „Am fost păcălit, umilit”

În 2018, Vagner a renunțat la cariera de fotbalist pentru a se dedica pokerului.

„Ce să fac, să trăiesc de pe o zi pe alta? Ajunsesem să am doar bani de mâncare! Apoi, episoadele Concordia Chiajna şi FC Braşov m-au determinat să renunţ. Am fost păcălit, umilit, ajunsesem să nu mai dorm noaptea de stres!

În 2017 eram sub contract cu Concordia Chiajna, iar Cornel Ţălnar mă suna insistent să vin la FC Braşov, în Liga 2. Am acceptat să merg la Braşov, după ce semnasem prelungirea contractului cu un an cu Concordia. Doar că preşedintele celor din Ilfov, Cristi Tănase, nu a mai înregistrat contractul! Am luat o ţeapă cu salariul pe un an. Episodul Braşov mi-a pus capac. Am renunţat la contract şi am trecut totul la pierderi.

Avantajul la poker este că nu ai un şef, îţi faci programul cum vrei, dacă vreau să-mi iau concediu, nu trebuie să fac cerere. Pot spune că sunt fericit, pentru că acum pot să fac lucruri pe care nu mi le permiteam atunci când jucam fotbal. Nu regret decizia luată de a renunţa la fotbal. Chiar deloc. A fost o perioadă frumoasă, dar gata, am început o nouă etapă în viaţa mea”, spunea Vagner.

Alexandru Vagner a jucat de-a lungul timpului pentru Gloria Bistrița, Minaur Baia Mare, Forex Brașov, FCM Tg. Mureș, FC Brașov, Concordia Chiajna, Petrolul Ploiești și SR Brașov.