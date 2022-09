Argentina a jucat un amical cu Jamaica, iar Lionel Messi a bifat o dublă. „Pumele” s-au impus cu 3-0, acesta fiind al 35-lea meci fără înfrângere pentru argentinieni.

Meciul disputat la Harrison (SUA) a avut parte și de un moment mai puțin văzut pe terenurile de fotbal.

Un spectator a intrat pe teren și i-a cerut lui Messi să-i dea un autograf pe piele (pe spate) în plină partidă. Jucătorul celor de la PSG s-a conformat, dar doar până la un punct pentru că a fost incomodat de forțele de ordine.

Lionel a jucat ultimele 35 de minute ale partidei și a marcat două goluri (minutele 86 și 89). Alvarez (13') a fost cel care a deschis scorul.

A fost victoria cu numărul 100 pentru Messi în tricoul Argentinei.

