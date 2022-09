FOTBAL Marți, 27 Septembrie 2022, 19:24

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Naționala României a retrogradat în Divizia C a Ligii Națiunilor, în ciuda victoriei clare obținute în fața reprezentativei din Bosnia-Herțegovina (4-1). Răzvan Burleanu, președintele FRF, a afirmat că îl susține în continuare pe Edi Iordănescu, chiar dacă obiectivul stabilit la începutul colaborării nu a fost îndeplinit.

Razvan Burleanu Foto: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

Edi Iordănescu nu știe încă dacă va continua pe banca naționalei: „Voi avea o discuție cu conducerea FRF”

Edi Iordănescu, susținut de Răzvan Burleanu după ce România a retrogradat în Divizia C a Ligii Națiunilor

Evoluțiile tricolorilor din meciurile cu Finlanda (1-1) și Bosnia-Herțegovina (4-1) l-au convins pe Burleanu, iar acesta a spus că își dorește ca Iordănescu să continue pe banca naționalei.

„Au fost demarate procedurile pentru zilele următoare. Vineri urmează o ședință a Comsiei Tehnice, apoi, raportul va fi validat de o ședință a CEx. Vrem ca la tragerea la sorți pentru Euro 2024 să știm sigur ce antrenor vom avea. Eu pot să vă zic propunerea mea, este Edi Iordănescu!

Rolul nostru, ca administrație, este să oferim tot ce trebuie din punct de vedere logistic. Am încercat să scoatem maximum posibil cu orice selecționer. Dacă ne uităm la ultimele două meciuri, suntem de acord că s-a creat o coeziune la nivelul lotului. Ne dă încredere pentru campania care începe în luna martie a anului viitor, avem motive de optimism.

Ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a 3-a în tragerea la sorți pentru Euro 2024. În ceea ce privește că în următoarea ediție a Ligii Națiunilor am retrogradat, vom întâlni echipe mai accesibile. Ce ne interesează este că în meciul cu Finlanda am văzut 9 jucători crescuți la tineret, iar cu Bosnia am văzut 7 jucători. Acești jucători trebuie să își atingă potențialul maxim campania următoare.

A contat foarte mult și acest lucru (n.r. faptul că Edi Iordănescu dorește să continue în funcția de selecționer). Cât timp ai un antrenor dornic, care crede că poate duce echipa națională mai departe, trebuie să îi acorzi încredere. Dacă nu ar fi crezut, nu ar fi fost o propunere.

Înaintea acestor două meciuri am avut anumite îndoieli. După al doilea meci cu Muntenegru am realizat că nu putem câștiga grupa. A fost o echipă mai bună decât noi, am pierdut 6 puncte acolo. Nu am avut nicio discuție cu Edi în care să nu văd optimismul și speranța” - Răzvan Burleanu, citat de GSP.

Are România nevoie de un nou selecționer? Răspunsul dat de Mircea Lucescu după retrogradarea din Liga Națiunilor

​

Liga Națiunilor, clasament final Grupa 3 a Diviziei B

1. Bosnia-Herțegovina (8-8 golaveraj) 11 puncte

2. Finlanda (8-6) 8

3. Muntenegru (6-6) 7

4. România (6-8) 7.

De știut:

Bosnia-Herțegovina va promova în Liga A din Liga Națiunilor, în timp ce România va retrograda în Liga C.