Liga Națiunilor Duminică, 25 Septembrie 2022, 14:31

Silviu Dumitru • HotNews.ro

România se va duela luni cu reprezentativa din Bosnia și Herțegovina, în ultima etapă a Grupei 3 din Liga B a Ligii Națiunilor. Înaintea partidei de la Bucureşti, selecţionerul Edi Iordănescu a afirmat că la echipa naţională este nevoie de continuitate pentru a obține rezultate.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meciul de pe stadionul Giulești va avea loc luni, de la ora 21:45, și va fi transmis LiveTEXT pe HotNews.ro.

Edi Iordănescu, încrezător după evoluția tricolorilor din meciul cu Finlanda

„Ne-am demonstrat că putem să funcţionăm bine în echipă, am demonstrat că putem avea şi iniţiativa, am avut multe momente bune. Când interpretezi jocul cum trebuie, putem produce un fotbal bun.

Pot spune că dacă analizăm toate cele 5 jocuri, exceptând dublă manşă cu Muntenegru, care ne-a pus la pământ, echipa a avut trei jocuri bune. În Bosnia meritam cel puţin un punct, cu Finlanda acasă am câştigat, iar in retur ar fi trebuit să câştigăm. Prioritatea pentru noi este acum victoria la ultimul meci cu Bosnia. În noiembrie trebuie să fie jocurile consolidării.

Cu Finlanda mi s-a părut că am regăsit spiritul, o altă mentalitate, alt curaj, încredere şi preocupare. Trebuie să plecăm de la faptul că am arătat o altă imagine şi trebuie să consolidăm acest lucru. Cu Bosnia va fi un joc disputat, cu un adversar care va veni degajat, dar şi mai motivat decât ne aşteptăm” - Edi Iordănescu, citat de News.ro.

Echipa națională are nevoie de continuitate, altfel „acest scenariu va continua la infinit”

„Consider că la echipa naţională puteau fi şi alte nume de selecţioner. Consider că antrenorii români sunt foarte buni, am călătorit foarte mult mai demult, am interacţionat cu mulţi antrenori, iar românul lucrează ştiințific, analitic.

Voiam să spun că nu este drept ca de la prima acţiune, cu două jocuri amicale, deja discutam de viitor, de antrenor, cât va sta. Cred că am arătat disponibilitate totală opiniei publice şi mass media, dar când depăşim o anumită graniţă şi apar jigniri, depăşeşte capacitea mea de înţelegere. Dacă iubești cu adevărat ţara şi echipa naţionakă, eşti critic, dar au fost lucruri care descalifică pe unii.

Iordănescu, unde a fost, a muncit, în 12 ani am lucrat cu peste 500 de jucători, am parcurs etape fireşti. Când sunt analizat eu, ar trebui mai multă obiectivitate. Puţină toleranţă, încredere... Important este să aducem trei puncte în acest ultim joc.

Cred că trebuie să fie continuitate, aş fi spus asta şi dacă era altcineva în locul meu, dar după această acţiune este normal să ne aşezăm, să discutăm, echipa naţională este primordială. Când vezi ce se întâmplă cu 1, 2, 3 selecţioneri înaintea ta, te aştepţi la orice. Dacă nu lucrăm în echipă şi ne punem piedici în continuu, acest scenariu va continua la infinit” - Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu le-a spus tricolorilor că ar putea părăsi banca naționalei

„Îmi doresc să terminăm, iar apoi focusul să rămână pentru analiză. Recunosc că îmi dă putere atitudinea Federaţiei. Mulţumesc pentru apreciere. Nu aş putea găsi un minus pentru susţinerea pe care am avut-o. Probabil că văd perspective, dar nu pot să vorbesc în numele Federaţiei.

E un lucru pe care pot să îl dezvălui din vestiar, cu toate că nu e stilul meu. Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8, ca să ajung la Frankfurt. Pe data de 9 ştiţi că este tragerea la sorţi. Şi trebuie să merg în calitate de selecţioner. Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se unească, să schimbăm spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună şi să găsesc nişte răspunsuri pe care eu le caut de când am venit, deja au timp… am spus că trebuie să arate lumii întregi şi României că noi avem potenţial… am spus că eu nu mă urc în acel avion.

Trebuie să demonstreze că noi putem. Să demonstreze că încrederea mea necondiţionată şi mesajele şi discuţiile pe care le-am avut, foarte multe şi foarte lungi… să se vadă nişte răspunsuri. Au dat un prim răspuns, dar nu e suficient pentru că nu am produs rezultatul pe care îl voiam. Acum mai avem o şansă, dacă răspunsul e mai complet, cu siguranţă că şi poziţia mea va fi una mai de încredere. Aşteptăm şi acest joc, după care tragem linie. Va conta foarte mult (n.r. rezultatul din meciul cu Bosnia)” - Edi Iordănescu.

Clasament Grupa 3, Divizia B

1. Bosnia-Herțegovina (7-4 golaveraj) 11 puncte

2. Muntenegru (6-4) 7

3. Finlanda (6-7) 5

4. România (2-7) 4.

Rezultatele înregistrate de România în Liga Națiunilor

Muntenegru - România 2-0

Bosnia și Herțegovina - România 1-0

România - Finlanda 1-0

România - Muntenegru 0-3

Finlanda - România 1-1.