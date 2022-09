Liga Națiunilor Sâmbătă, 24 Septembrie 2022, 00:25

Silviu Dumitru • HotNews.ro

România a obținut doar o remiză împotriva Finlandei, scor 1-1, și rămăne pe ultimul loc în Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. După meciul de la Helsinki, selecționerul Edi Iordănescu a afirmat că a observat o schimbare în atitudinea jucătorilor și a vorbit despre o posibilă plecare de pe banca naționalei.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edi Iordănescu este mulțumit de evoluția tricolori, dar dezamăgit de rezultat

„Am pregătit meciul la victorie. Din păcate, perioada din iunie ne-a forțat să ne asumăm asta, cu riscurile de rigoare. Am început partida cu o medie de vârstă de 26 de ani, echipă tânără deci, am păstrat niște puncte fixe, pe parcurs au intrat și jucători tineri și foarte tineri și îmi doresc să pregătim o echipă pentru viitor. Nu am câștigat, dar cred că am câștigat o mentalitate pentru viitor.

Cred că am arătat că putem să producem rezultate și asta ne dă speranțe. Mi-a plăcut că jucătorii au arătat caracter. Am primit golul dintr-un șut care a însemnat singura lor situație din prima repriză. Trebuie să analizăm, dar a fost multă neșansă să intrăm cu 0-1 la pauză. După ce am primit gol, am reacționat bine, am avut circulație, am alternat, am adus mingi în treimea adversă și am avut câteva situații clare, meritam să intrăm cu alt rezultat la pauză.

Îmbucurător e că echipa a căutat golul în repriza a doua, nu a cedat, și asta a făcut să marcăm. Mă bucur că jocul a arătat altfel, am avut mai multă personalitate, am avut o posesie cu progresie mai bună, am avut 88% acuratețea paselor, asta spune ceva și ne dă încredere că am produs multe ocazii.

Pe final de meci puteam să pierdem, dar trebuie să știți că ne-am asumat și riscuri. Am schimbat ofensiv căutând cele 3 puncte, dar plătim acum pentru ce a însemnat perioada din iunie.

Cred că niciun jucător nu poate fi scos în față pentru lipsă de atitudine, încerc să revigorez tot ce înseamnă vitalitate. Dacă rezultatele erau un pic mai bune în vară, era alt entuziasm acum. Am încredere în potențialul echipei și că într-un timp relativ scurt ne putem ridica nivelul” - Edi Iordănescu la Antena 1.

Pleacă Edi Iordănescu de la națională? Meciul cu Bosnia poate fi decisiv

Iordănescu a afirmat că este nevoie de răbdare pentru închegarea echipei, dar a precizat că va părăsi banca naționalei dacă lumea nu va fi mulțumită de rezultatele obținute.

„Am avut multă neșansă de când am venit, am avut mulți absenți, Ianis, Stanciu, Mihăilă, Cristea, Dennis Man. Dacă avem lotul complet și jucătorii importanți valizi, în formă, putem să arătăm mai bine decât ce am arătat în iunie și ce am arătat în această seară.

Hai să așteptăm și ultimul joc, cu Bosnia, după care tragem linie și facem o analiză obiectivă. Mi s-au făcut multe nedreptăți, de la prima acțiune se vorbea deja despre plecarea mea, sunt lucruri care nu sunt firești. Nu cer mult timp, dar cer încredere și răbdare, nu pentru mine, ci pentru echipă.

Avem nevoie să ne regăsim. Dacă nu reuşim să arătăm ceea ce toată lumea aşteaptă, atunci nu contează interesul meu, ci interesul echipei naţionale” - Edi Iordănescu.

Naționala României a avut foarte multe ocazii la Helsinki, dar a fructificat doar una și a obținut un singur punct din meciul cu Finlanda, scor 1-1. Meciul a contat pentru Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor.

Gazdele au deschis scorul prin Pukki ('45+1), iar selecționata lui Edi Iordănescu a egalat prin Tănase ('52).

În celălalt meci din grupa „tricolorilor”, Bosnia-Herțegovina a învins Muntenegru, scor 1-0 (Demirovic '45+1).

Clasament Grupa 3, Divizia B

1. Bosnia-Herțegovina (7-4 golaveraj) 11 puncte

2. Muntenegru (6-4) 7

3. Finlanda (6-7) 5

4. România (2-7) 4.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor

Muntenegru - România 2-0

Bosnia și Herțegovina - România 1-0

România - Finlanda 1-0

România - Muntenegru 0-3

Finlanda - România 1-1.

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45 / LiveText pe Hotnews.ro).