FOTBAL Joi, 22 Septembrie 2022, 20:14

Silviu Dumitru • HotNews.ro

România se află pe ultimul loc în Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor după patru meciuri disputate. Înaintea partidei cu Finlanda, selecționerul Edi Iordănescu a spus că cel mai mult își dorește ca elevii săi să demonstreze că rezultatele din vară au fost un accident favorizat de neşansă.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edi Iordănescu și dorința de a arăta că rezultatele slabe ale României au fost doar un accident

La conferința de presă de dinaintea meciului cu Finlanda (vineri, de la ora 21:45 - LiveTEXT pe HotNews.ro), selecționerul Edi Iordănescu a atins mai multe subiecte de discuție.

„Pentru mine istoricul şi statistica au rolul lor, dar ştim că atunci când intri pe teren, nimic nu îţi garantează un rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere, în iunie dezamăgirea personală a fost una mare, dar încrederea si aşteptările rămân la fel de mari si am argumente: în primul rând, sunt sigur că în iunie nu ne-am arătat potenţialul maxim, mai mult decât atât pot să spun că am avut şi neşansă, atât în afara terenului – am avut probleme cu mulţi jucători, dar şi în jocuri.

Îmi doresc ca suporterii să vadă o altă naţională, cu mai multă determinare, cu mai multă ambiţie şi mai mult orgoliu. Îmi doresc consolidarea unei echipe naţionale care să aibe şansa reală pentru calificare la Campionatul European.

Sunt la a treia acţiune cu echipa naţională şi am, în linii mari, un tablou complet asupra situaţiei. Am simţit că jucătorii încep să înţeleagă şi să-şi însuşească din dorinţele noastre, lucrurile pe care eu le doresc de la echipă – mental, tactic.

Mai rămâne ca acest lucru ei să îl demonstreze şi pe teren şi trebuie să începem să arătăm ca o echipă care are aspiraţii cu şanse reale de calificare la turneul final. Trebuie să arătăm bine şi să schimbăm imaginea şi impresia lăsată în luna iunie. Aştept ca mâine să ne sacrificăm pentru rezultat!” - Edi Iordănescu, citat de News.ro.

Edi Iordănescu, aşteptări mari de la jucătorii care ajung la prima reprezentativă

„Observaţi că sunt convocaţi mulţi jucători care au format nucleul echipei naţionale sub 21 de ani sau la echipele mai mici ca vârstă. Faptul că sunt comentarii despre anumiţi jucători, vor fi mereu. Sunt lucruri fireşti. Pot să vă spun că toţi aceşti jucători care lipsesc au porţile deschise la echipa naţională.

Florinel Coman este un jucător care poate ajuta România, este un jucător care vine după o perioadă foarte grea şi pe care îl cunosc foarte bine. Este o mână întinsă din partea mea către Florinel Coman. Aşteptarea mea este una mare. Am întins o mână şi în cel mai scurt timp el trebuie să dea două mâini pentru echipa naţională. Are nevoie de acest impuls.

Pentru mine jucătorii care ajung la echipa naţională sunt jucătorii cei mai buni ai României şi aşteptările mele sunt mari.

Este o problemă că avem mulţi jucători în străinătate şi care evoluează în ligile inferioare. Unii au probleme şi acolo să se impună şi asta nu-mi dă pace. Şi asta este una din problemele cele mai mari ale naţionalei.

Despre grupă şi calificare, teoretic, în momentul de faţă avem şanse şi la locul 1. Doresc puncte, dar vreau ca atunci când tragem linie să rămânem cu speranţă. Este lucrul pe care toţi suporterii naţionalei îl aşteaptă” - Edi Iordănescu.

Clasament Grupa 3, Divizia B

1. Bosnia-Herțegovina (6-4 golaveraj) 8 puncte

2. Muntenegru (6-3) 7

3. Finlanda (5-6) 4

4. România (1-6) 3.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor

Muntenegru - România 2-0

Bosnia și Herțegovina - România 1-0

România - Finlanda 1-0

România - Muntenegru 0-3.

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).

*Meciurile vor fi LiveText pe Hotnews.ro.