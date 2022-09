Real Madrid s-a impus pe terenul lui Atletico, duminică, în etapa a șasea din LaLiga. Fanii gazdelor, însă, l-au insultat în mai multe rânduri de Vinicius Junior, una dintre vedetele echipei adverse, declanșând un întreg scandal în Spania.

Real Madrid a condus cu 2-0, prin golurile reuşite în prima repriză de Rodrygo ('18) şi Valverde ('36). Atletico a marcat în minutul 83, prin Hermoso.

Zeci de suporteri ai lui Atletico au scandat insultele în afara stadionului.

„Vinicius, ești o maimuță” și „Vinicius, mori” au fost câteva dintre insultele fanilor lui Atletico. În plus, s-au auzit și sunete de maimuță din partea acelorași suporteri, conform Reuters.

În urmă cu o săptămână, brazilianul în vârstă de 22 de ani a avut o altercaţie cu jucătorii din Mallorca după ce şi-a sărbătorit golul cu un dans.

Vineri, căpitanul echipei Atletico, Koke, avertizase: „Dacă Vinicius marchează şi se hotărăşte să danseze, vor fi insulte, asta e sigur”.

Trupa lui Carlo Ancelotti are șase victorii din tot atâtea meciuri disputate în LaLiga și este lider. Atletico ocupă poziția a șaptea.

Atletico Madrid fans calling Vinicius Jr a monkey before their match against Real Madrid.

It’s not 1 person, 2,3…it’s thousands.

La Liga better do something about it, it’s disgusting.

Not taking any action will say a lot about the league and \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8

