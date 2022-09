Jean-Clair Todibo, jucătorul lui Nice (unde este legitimat românul Rareș Ilie), a stabilit un record nedorit în partida din etapa a VIII-a din Ligue 1 contra lui Angers.

Todibo, fostul fundaş al lui FC Barcelona, a fost eliminat după numai 9 secunde, un record pentru campionatul francez de fotbal.

Eliminarea a fost dictată după o intrare dură, din poziţia de ultim apărător, asupra lui Abdallah Sima.

Golul lui Nabil Bentaleb, din minutul 43, a adus victoria oaspeţilor de la Angers, ce au avut şi ei un jucător eliminat, Sofiane Boufal văzând al doilea cartonaş galben în minutul 62.

Partida s-a terminat cu scorul de 1-0 pentru Angers.

Nice, cu un start de sezon mult sub aşteptări, este pe poziţia a 13-a a clasamentului, cu 8 puncte, o poziţie mai sus decât adversara sa de duminică, care are un golaveraj mai slab, scrie Agerpres.

Eliminarea prematură a lui Jean-Clair Todibo, jucătorul lui Nice

