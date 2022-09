FOTBAL Joi, 15 Septembrie 2022, 23:02

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat că dacă în Conference League ar fi existat sistemul VAR, campioana României s-ar fi impus în fața echipei Sivasspor (turcii au câștigat cu 1-0 pe terenul ardelenilor).

Dan Petrescu, nervos după meciul cu Sivasspor: Dacă era VAR, câștigam

„Adversarul a avut 3 şuturi, 7 cornere. Dacă arbitrul ne-a scos mingea din poartă ce vină să avem noi? Adversarul valoros, dar ai noştri au făcut un meci bun în opinia mea. Meritam nu egal astăzi, meritam victoria.

Ăsta-i fotbalul. În fotbal nu tot timpul câştigă echipa care joacă cel mai bine. Am câştigat şi eu meciuri de multe ori când nu meritam. Şi mergem înainte. Dar echipa CFR Cluj trebuia să câştige meciul ăsta.

Pe final de meci, când noi am riscat, au avut şi ei două ocazii. Până atunci a fost numai o echipă pe teren. Toate micile detalii au fost pentru ei în seara asta. Am dat gol şi ni l-au scos din poartă. Au fost trei penaltiuri. Astăzi, noi cu VAR am fi câştigat meciul ăsta” - Dan Petrescu, citat de News.ro.

Dan Petrescu nu își dă demisia, chiar dacă fanii nu îl mai vor la CFR Cluj

„N-am de ce să-mi dau demisia. Sunt la clubul ăsta de atâţia ani, muncesc, am un contract, vreau să-l respect. Dacă consider eu că nu mai sunt bun, că nu muncesc bine, atunci... Dacă echipa n-ar juca, n-ar ajunge la poartă, poate m-aş gândi. Dar în cazul ăsta nu mă gândesc la aşa ceva. Sunt câteva voci care încearcă... Nu înţeleg motivul. Cu mine aici antrenor echipa a avut mereu rezultate bune. Nu a venit nimeni să vorbească cu mine. Dar nu văd motivul” - Dan Petrescu.

CFR Cluj a pierdut joi, pe teren propriu, al doilea meci disputat în grupele Conference League. Clujenii au fost învinşi de formaţia turcă Sivasspor, scor 0-1.

CFR Cluj a avut mai multe ocazii în meciul cu Sivasspor, dar o eroare a lui Ciprian Deac (a faultat în careu, iar oaspeții au transformat lovitura de pedeapsă) a făcut diferență și campioana României a pierdut cu 1-0, joi, în a doua etapă din Grupa G din Conference League.

Golul a fost marcat de Gradel, în minutul 28, din penalty.

La finalul partidei, suporterii clujeni i-au cerut demisia lui Dan Petrescu.

În celălalt meci din Grupa G, Slavia Praga s-a impus împotriva echipei FC Ballkani, scor 3-2 (Frasheri '26 (a), Olayinka '34, Masopust '41 / Krasniqi '23, Korenica '29).

Programul celor de la CFR Cluj în Grupa G din Conference League

FC Ballkani - CFR Cluj 1-1

CFR Cluj - Sivasspor 0-1

6 octombrie (22:00): Slavia Praga - CFR Cluj

13 octombrie (19:45): CFR Cluj - Slavia Praga

27 octombrie (22:00): Sivasspor - CFR Cluj

3 noiembrie (19:45): CFR Cluj - FC Ballkani.

Conference League, clasament Grupa G

1. Slavia Praga (4-3 golaveraj) 4 puncte

2. Sivasspor (2-1) 4

3. CFR Cluj (1-2) 1

4. FC Ballkani (3-4) 1.

De știut:

Prima clasată se va califica în optimile competiției, în timp ce a doua va disputa un play-off cu o echipă care a ocupat locul trei în grupele de Europa League.