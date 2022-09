FOTBAL Miercuri, 14 Septembrie 2022, 08:31

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Barcelona a fost învinsă de Bayern pe Allianz Arena, scor 2-0, iar Xavi a explicat la finalul meciului unde s-a făcut diferența în duelul contând pentru Grupa C din Champions League.

Xavi Foto: Andreas Schaad / AP / Profimedia

Barcelona a iertat-o pe Bayern: Catalanii cu ocaziile, nemții cu golurile

Tehnicianul catalanilor spune că echipa sa a fost superioară lui Bayern la multe capitole, dar cu toate acestea se va întoarce acasă cu mâna goală.

„Cred că am fost mai buni la multe capitole, le-am făcut față din punct de vedere fizic și am avut o posesie superioară. Dar n-avem cum să-i iertăm atât de mult. I-am iertat și sunt de-a dreptul nervos.

Simt că am dominat, dar am pierdut. Sunt nervos, dar și mândru. Am fost mai buni, dar contează să și câștigăm.

Ei sunt o echipă completă și noi trecem printr-un proces, trebuie să ne îmbunătățim. E păcat” - Xavi, citat de Marca.

Despre ratările mari ale lui Lewandowski

„Nu cred că l-a afectat presiunea (n.r. de a juca pe stadionul unde a făcut istorie), la experiența și maturitatea lui. A fost lipsă de eficiență. E fotbal și se mai întâmplă. Acum s-a întâmplat pe stadionul pe care nu ar fi trebuit să se întâmple", a conchis Xavi.

Hernandez '50 și Sane '54 au punctat pentru germani, iar Bayern are două victorii după partidele cu Inter (2-0) și Barcelona (2-0).

VIDEO Champions League: Barcelona, învinsă de Bayern Munchen - Catalanii cu ocaziile, bavarezii cu golurile

Champions League, Grupa C

Bayern Munchen vs FC Barcelona 2-0

Au marcat: Hernandez '50, Sane '54

Viktoria Plzen vs Inter Milano 0-2

Au marcat: Dzeko '20, Dumfries '70

Cartonaș roșu: Bucha '61 (Plzen)

Clasament:

1. Bayern Munchen (4-0) 6

2. FC Barcelona (5-3) 3

3. Inter Milano (2-2) 3

4. Viktoria Plzen (1-7) 0.

