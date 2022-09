FOTBAL Luni, 12 Septembrie 2022, 11:49

Thomas Tuchel a fost demis săptămâna trecută de Chelsea Londra după un start slab de sezon. Antrenorul german a revenit la aproape o săptămână distanță cu un mesaj emoționant pe Twitter.

​​Chelsea Londra a anunțat la 7 septembrie pe site-ul oficial despărțirea de Thomas Tuchel. Antrenorului german i-a fost fatală înfrângerea cu Dinamo Zagreb din Champions League, el fiind dat afară de gruparea de pe Stamford Bridge.

Thomas Tuchel, mesaj emoționant după ce a fost demis de Chelsea: Sunt devastat, Stamford Bridge era casa mea

„Este una dintre cele mai grele declaraţii şi speram să nu trebuiască să o scriu.

Sunt devastat de faptul că parcursul meu la Chelsea a ajuns la final. Este un club unde mă simţeam acasă, atât profesional cât şi personal.

Mândria şi bucuria pe care le-am simţit ajutând echipa să câştige Liga Campionilor şi Mondialul Cluburilor vor rămâne mereu în memorie.

Sunt onorat că am făcut parte din istoria clubului şi amintirile din ultimele 19 luni vor avea mereu un loc special în inima mea.

Mulţumesc personalului, jucătorilor şi suporterilor care m-au făcut să mă simt binevenit încă de la început" - Thomas Tuchel.

Chelsea a anunţat că noul antrenor principal al echipei este Graham Potter, fostul tehnician al lui Brighton.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

This is a club where I felt at home, both professionally and personally. Thank you so much to all the staff, the players and the supporters for making me feel very welcome from the start. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

The pride and joy I felt at helping the team to win the Champions League and the Club World Cup will stay with me forever. I am honoured to have been a part of this club’s history and the memories of the last 19 months will always have a special place in my heart. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

Antrenorul Thomas Tuchel, dat afară de Chelsea Londra

Chelsea a debutat cu stângul în Liga Campionilor, fosta campioană a Europei fiind învinsă, scor 1-0, de Dinamo la Zagreb. Înfrângerea l-a costat postul de antrenor pe Tuchel, germanul fiind îndepărtat de la echipă.

Tuchel a venit la Chelsea în ianuarie 2021, iar la capătul sezonului avea să aducă trofeul Ligii Campionilor în vitrina grupării londoneze (1-0 în finala cu Manchester City).

De asemenea, Chelsea a mai cucerit în acel an Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor.

Îndepărtarea lui Tuchel vine fix după ce antrenorul a bifat meciul cu numărul 100 pe banca lui Chelsea. În mandatul său, londonezii au câștigat de 60 de ori, au remizat în 24 de rânduri și au pierdut 16 partide.

După șase etape disputate, Chelsea ocupă locul 6 în Premier League, cu 10 puncte acumulate (la 5 în urma liderului Arsenal).​