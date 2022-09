Superliga Duminică, 11 Septembrie 2022, 09:43

Vlad Lupu • HotNews.ro

La doar o zi după incidentele de pe Arena Națională la Dinamo - CSA Steaua, sâmbătă, au izbucnit altele la partida dintre CSU Craiova și Rapid din Liga 1. Fanii bucureștenilor au forțat cordonul de jandarmi, au vrut să intre pe teren și au aruncat cu scaune, iar căpitanul Cristian Săpunaru a fost aproape să se ia la bătaie cu un suporter craiovean.

Cristian Sapunaru Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapid București, echipă care ocupă prima poziție în clasamentul SuperLigii, a pierdut sâmbătă, la Târgu Jiu, meciul disputat împotriva formației U Craiova 1948. Duelul din etapa a zecea s-a terminat cu scorul de 1-0 (gol înscris de Sidibe în minutul 55).

În minutul 29, Alexandru Ioniţă (Rapid) a fost eliminat pentru un fault dur la Vlad Achim.

Incidente la partida CSU Craiova - Rapid București - Cristian Săpunaru, aproape de bătaie cu un fan

În ultimele zece minute ale meciului, galeria echipei Rapid a provocat incidente în peluza pe care o ocupa. Forţele de ordine au intervenit împrăştiind gaze în sectorul respectiv.

Fanii bucureștenilor au aruncat cu scaune în teren și au vrut să intre pe gazon.

La finalul confruntării, supărat pe un fan craiovean care a aruncat cu apă, țigări și sticle în jucători, Cristian Săpunaru a vrut să se întoarcă de pe tunelul de ieșire pe gazon și să îi aplice o corecție.

Jucătorul Rapidului a fost împiedicat să intre în conflict direct cu fanul de mai mulți bodyguarzi prezenți în zona tunelului, iscându-se o busculadă în acea parte a stadionului.

„Haideţi să vă explic şi eu varianta noastră. E numai varianta lor. Vă spun ce s-a întâmplat.

Am stat cu galeria noastră, am cântat cu galeria noastră. Am venit spre vestiare. Spre vestiare la tunel, unde ar trebui să fie un tunel să intre jucătorii, era omul care a intrat pe teren şi i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu.

Nu pot să îi spun numele că nu mă interesează. A aruncat cu apă pe noi, a aruncat cu sticle pe noi, a aruncat cu ţigări pe noi. Eu de aia m-am enervat.

Nu am avut nicio treabă cu jucătorii sau cu oficialii Craiovei, aşa cum spune domnul Mititelu. M-am întors pe teren, că am vrut să mă cert cu el." - Cristi Săpunaru, conform News.ro.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne lider (21 de puncte, golaveraj 10-5), în timp ce U Craiova 1948 a urcat pe locul 6 (14 puncte, golaveraj 12-10).

Incidentele de la CSU Craiova - Rapid București

*Momentul în care Săpunaru este oprit de forțele de ordine începe la minutul 9:45

​