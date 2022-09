Dinamo Zagreb a furnizat prima mare surpriză din grupele Champions League, după ce s-a impus, marţi, împotriva echipei Chelsea Londra, scor 1-0, în prima etapă din Grupa E.

Golul a fost înscris de Mislav Orsic, în minutul 13.

Meciul de pe stadionul Maksimir a fost arbitrat de o brigadă din România, cu Istvan Kovacs la centru.

În minutul 76, Kovacs i-a arătat un cartonaș galben antrenorului Thomas Tuchel (Chelsea) pentru proteste.

Tot marți, Borussia Dortmund a învins cu 3-0 pe FC Copenhaga, scor 3-0, în Grupa G.

Golurile au fost marcate de Marco Reus ('35), Raphael Guerreiro ('42) şi Jude Bellingham ('83).​

