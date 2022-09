Mathys Tel a marcat miercuri seară pentru Bayern Munchen, în victoria din Cupa Germaniei, scor 5-0, contra Viktoriei Koln, devenind astfel cel mai tânăr marcator din istoria clubului.

Tel a marcat în minutul 45+1 al meciului de miercuri, la vârsta de 17 ani şi 126 de zile.

Celelalte goluri au fost înscrise de Gravenberch ’35, Mane ’53, Musiala ’67 şi Goretzka ’82.

Precedentul record de cel mai tânăr marcator din istoria Bayern Munchen îi aparţinea luui Jamal Musiala (17 ani, 205 zile).

Meciul a contat pentru primul tur al Cupei Germaniei.

Mathys Tel becomes the youngest competitive goalscorer in @FCBayernEN history - and how! \uD83D\uDCA5⚽#DFBPokal #VIKFCB pic.twitter.com/1tgZJQ8bYo