FOTBAL Joi, 25 August 2022, 20:11

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Tragerea la sorți pentru grupele Champions League a avut loc joi seara, la Istanbul. Competiția oferă deja dueluri interesante, câteva putând avea loc chiar și în fazele finale: Bayern Munchen vs FC Barcelona (cele două vor juca și cu Inter), PSG vs Juventus și AC Milan vs Chelsea Londra.

UEFA Champions League Foto: ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Champions League 2022/2023 - Componența grupelor

Grupa A

Ajax Amsterdam

Liverpool

Napoli

Glasgow Rangers

Grupa B

FC Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

Grupa C

Bayern Munchen

FC Barcelona

Inter Milano

Viktoria Plzen

Grupa D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting Lisabona

Olympique Marseille

Grupa E

AC Milan

Chelsea Londra

RB Salzburg

Dinamo Zagreb

Grupa F

Real Madrid

RB Leipzig

Șahtior Donețk

Celtic Glasgow

Grupa G

Manchester City

FC Sevilla

Borussia Dortmund

FC Copenhaga

Grupa H

PSG

Juventus Torino

Benfica Lisabona

Maccabi Haifa.

De știut:

Meciurile din faza grupelor vor avea loc în perioada 6 septembrie - 2 noiembrie 2022 după cum urmează:

Etapa 1: 6-7 septembrie 2022

Etapa 2: 13-14 septembrie 2022

Etapa 3: 4-5 octombrie 2022

Etapa 4: 11-12 octombrie 2022

Etapa 5: 25-26 octombrie 2022

Etapa 6: 1-2 noiembrie 2022

Optimi: 14/15/21/22 februarie & 7/8/14/15 martie 2023

Sferturi: 11-12 & 18-19 aprilie 2023

Semifinale: 9-10 & 16-17 mai 2023

Finala: 10 iunie 2023.

Marea finală va avea loc la Istanbul, pe „Ataturk Olympic Stadium”. Arena a găzduit ultimul act din 2005, atunci când Liverpool a reușit o revenire spectaculoasă împotriva celor de la AC Milan (italienii conduceau cu 3-0 la pauză, dar cormoranii au câștigat trofeul la penaltiuri).