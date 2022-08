FOTBAL Joi, 25 August 2022, 19:45

Silviu Dumitru • HotNews.ro

CFR Cluj (vs Maribor), FCSB (vs Viking) și CS Universitatea Craiova (vs Hapoel Beer Sheva) luptă joi pentru calificarea în grupele Conference League. Cele trei meciuri din play-off-ul competiției sunt transmise în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

UEFA Conference League Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

CFR Cluj vs Maribor 0-0 (Rep. I) / 0-0 la general, în play-off-ul Conference League

Meciul a început.

Echipele de start:

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Burcă, Yuri, Camora - Boateng, Betancor, Cvek - Petrila, Yeboah, Deac.

Maribor: Bergsen - Zinic, Karic, Uskokovic, Sikosek - Antolin, Vidakovic - Repas, Bozic, Brnic - Baturina.

Viking vs FCSB 0-1 (Rep. I) / 2-2 la general, în play-off-ul Conference League

'2 Gol FCSB! Edjouma deschide scorul cu o lovitură de cap și echipa lui Dică egalează situația la general.

Meciul a început.

Echipele de start:

Viking: Gunnarsson - Bjorshol, Brekalo, Vevatne – Kabran, Lokberg, Solbakken, Firdjonsson, Pattynama – Karlsbakk, Tripic.

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Tamm, Radunovic - Edjouma - Cordea, Miculescu, Oct. Popescu, Coman - Rusu.

Hapoel Beer Sheva vs CSU Craiova 0-0 (Rep. I) / 1-1 la general, în play-off-ul Conference League

Meciul a început.

Echipele de start

Hapoel Beer Sheva: Glazer - Tibi, Abu Abaid, Miguel Vitor, Helder Lopez - Bareiro, Yosefi, Elias - Safuri, Selmani, Ansah.

CSU Craiova: Lazar - Screciu - Raul Silva, Martic - Hanca, Crețu, Mateiu, Bancu - Baiaram, Koljic, Ivan.