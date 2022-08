FOTBAL Luni, 22 August 2022, 21:33

​Farul Constanţa, echipa antrenată de Gheorghe Hagi, a câștigat meciul disputat împotriva celor de la FC Voluntari, scor 2-1, în etapa a șasea din SuperLiga.

Oaspeții au deschis scorul prin Matricardi ('24), dar Alibec ('46) ș Larie ('80, penalty) au adus victoria gazdelor.

Grație acestui succes, trupa lui Hagi a urcat pe prima poziție în clasament (12 puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu golaveraj mai bun). De cealaltă parte, FC Voluntari ocupă locul 11 (7 puncte, golaveraj 6-5).

Au evoluat echipele:

Farul: Aioani - Artean, Larie, M. Popescu, Kiki – Nedelcu (Grameni 69’), T. Băluţă (Borza 46’) - D. Alibec, Pitu (Sârbu 68’), Torje (Doukoure 82’) - V. Morar (L. Munteanu 46’). Antrenor: Gheorghe Hagi

FC Voluntari: M. Popa - Ricardinho, Matricardi, Armaş - C. Costin (D. Andrei 84’), Meleke (Helder Tavares 74’), Droppa (Fulop 85’), Aliji (A. Vlad 74’) - D. Florea, Nemec (M. Răduţ 61’), M. Lopes. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Rezumatul partidei dintre Farul Constanța și FC Voluntari

SuperLiga, etapa a șasea

CS Mioveni vs FC Argeş 0-1

U Craiova 1948 vs Petrolul Ploieşti 0-1

Rapid București vs UTA Arad 1-0

Universitatea Cluj vs Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1

Farul Constanţa vs FC Voluntari 2-1.

Meciurile FC Hermannstadt vs CFR Cluj, Chindia Târgovişte vs CSU Craiova și FC Botoşani vs FCSB au fost amânate.

SuperLiga, clasament dupa șase etape

