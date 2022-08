FOTBAL Luni, 22 August 2022, 19:16

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a impus cu 1-0 împotriva celor de la Universitatea Cluj, într-un meci disputat în etapa a şasea a Superligii. Partida a fost oprită timp de zece minute din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor clujeni.

Sepsi Sfantu Gheorghe Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Golul a fost marcat de Rondon, în minutul 53.

În minutul 25 al meciului de pe Cluj Arena, arbitrul Sebastian Colţescu a oprit jocul şi i-a trimis pe jucători la cabine din cauza unor scandări xenofobe ale suporterilor clujeni, dar şi a unor materiale pirotehnice aruncate pe teren. Partida a fost întreruptă timp de zece minute, scrie News.ro.

În urma acestui rezultat, Sepsi ocupă locul 3 (10 puncte, golaveraj 8-3), în timp ce 'U' Cluj se află pe locul 15 (2 puncte, golaveraj 4-9).

Au evoluat echipele:

U Cluj: Gorcea – R. Romeo, Ilie, Ispas, Pârvulescu (Briceag 64’) – Bic (Remacle 63), Romario, I. Filip (Hait[ 78’) – Chipciu (Hlistei 78), Bălan, Ely Fernandes (Boiciuc 46’). Antrenor: Erik Lincar

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, B. Mitrea, Ispas (A. Dumitrescu 76’) - Rodriguez, Păun, Aganovic (Achahbar 76’) - Bărbuţ (Ashkovski 69’), Rondon (Al. Tudorie 69’), Gheorghe (Damaşcan 88’). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezumatul partidei dintre U Cluj și Sepsi

